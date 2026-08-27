Quién es Ernestina Pavlovsky, la argentina arrestada por el ICE: permanece en un centro de detención en Texas

Ernestina Pavlovsky, una personal trainer argentina de 33 años radicada en Aspen, Colorado, permanece detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde el 1° de agosto. Su arresto ocurrió en el aeropuerto de Miami cuando intentaba regresar a su hogar tras un reencuentro familiar en Florida. El caso moviliza a la comunidad de Aspen, donde la mujer vivió durante los últimos 13 años y construyó una vida junto a su pareja, el ciudadano estadounidense Cody Kosinski.

La argentina Ernestina Pavlovsky volvía de un reencuentro familiar en Florida

Tras ser capturada por agentes vestidos de civil, la justicia trasladó a Pavlovsky al centro de procesamiento en Miramar y luego al Centro de Transición de Broward. Posteriormente, las autoridades la enviaron al Centro de Procesamiento CoreCivic en Laredo, Texas. Kosinski relató al Aspen Daily News que el traslado resultó traumático: “La despertaron en plena noche, le colocaron grilletes en las muñecas, la cintura y los tobillos, y la subieron a un ómnibus durante ocho horas”.

La argentina Ernestina Pavlovsky tiene 33 años y vive en Estados Unidos hace 13 Instagram/@ernestinamishenkapavlovsky

El entorno de la detenida denunció las precarias condiciones de detención. Según testimonios recogidos por el medio local de Aspen, Pavlovsky sufre restricciones en el acceso a agua embotellada, desconfía de la calidad de los alimentos y carece de privacidad en las duchas y baños, los cuales cuentan con cámaras de vigilancia.

Kosinski calificó la experiencia como una forma de castigo humillante. Por su parte, la amiga de la detenida, Mariah Lee, señaló que Pavlovsky se encuentra en “modo de supervivencia total” ante el deterioro de su salud física y mental.

Cómo avanza el caso de Ernestina Pavlovsky tras su detención por parte del ICE

La situación legal de la argentina es compleja. Aunque ingresó al país con visa de turista, su proceso de regularización se estancó tras un divorcio. Pavlovsky no posee antecedentes penales y cuenta con el apoyo de su comunidad, que recaudó casi 50.000 dólares a través de una campaña en GoFundMe para cubrir su defensa legal.

E entorno de Pavlovsky lanzó una campaña en la plataforma digital de crowdfunding GoFundMe que ya recaudó casi 50.000 dólares

Pese a estos esfuerzos, un juez le denegó la libertad bajo fianza tras argumentar riesgo de fuga y falta de vínculos suficientes con Estados Unidos. El próximo 1° de septiembre tendrá lugar una nueva audiencia decisiva para su futuro.

Crece la cifra de detenciónes por parte del ICE

El arresto se enmarca en una intensificación de la campaña de deportaciones del gobierno estadounidense. Datos del Deportation Data Project revelan que el ICE arrestó a casi 50.000 personas en julio, la cifra mensual más alta de la administración actual. Ante este contexto, el representante demócrata Joaquin Castro se reunió con Kosinski para ofrecer respaldo político al caso.

Ernestina Pavlovsky Instagram

“Su historia es como la de tantas otras personas honestas y trabajadoras que se vieron atrapadas en la política de deportaciones masivas”, afirmó Castro a Aspen Daily News. Mientras tanto, el equipo legal prepara una nueva estrategia para intentar revertir la orden de expulsión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA