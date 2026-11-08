Republicanos proponen limitar permisos de emergencia en Texas antes de que asuma Hinojosa la gobernación

El representante estatal republicano Brian Harrison, de Midlothian, pidió el 4 de noviembre al gobernador Greg Abbott que convoque una sesión especial de la Legislatura para limitar los poderes de emergencia en Texas antes de que llegue la demócrata Gina Hinojosa, cuya asunción está prevista para el 19 de enero de 2027.

Harrison invitó a otros republicanos a sumarse, pero las fuentes consultadas no registran adhesiones.

El pedido apunta a las facultades que la Ley de Desastres de Texas otorga al gobernador, las mismas que Hinojosa prometió usar apenas asuma.

Gina Hinojosa formalizó una invitación pública para que los habitantes de Texas envíen sus currículums e integren el equipo de la nueva administración AP Photo/Eric Gay

Qué poderes de emergencia tiene hoy el gobernador de Texas y qué cambiaría el límite

Según el Código de Gobierno de Texas, una declaración de desastre dura 30 días; el gobernador puede renovarla y la Legislatura puede darla por terminada mediante una ley.

El proyecto de ley de la Cámara 911 (HB 911, por sus siglas en inglés), que Harrison presentó en 2022 y no avanzó, trasladaba la renovación a la Legislatura.

Harrison afirma que Hinojosa heredará la capacidad de modificar, ignorar o crear leyes, incluidas las penales.

Qué prometió hacer Hinojosa con una declaración de emergencia el primer día

Hinojosa escribió que, dentro de la hora siguiente a jurar el cargo, declarará una emergencia por altos costos y firmará una orden ejecutiva de emergencia con dos medidas:

Suspender el impuesto estatal a la gasolina y al diésel.

Congelar las tarifas de electricidad.

Se trata de promesas de campaña: Hinojosa aún no asumió y ninguna orden fue firmada. Abbott recurrió al mismo instrumento en septiembre, con una declaración de desastre estatal por los precios de los combustibles que le permitió flexibilizar restricciones al diésel teñido y al transporte comercial.

Con una regla como la del HB 911, una declaración así dejaría de regir a los 30 días, salvo que la Legislatura la renovara por ley.

Gina Hinojosa saluda a los seguidores demócratas en la noche electoral de Texas, en la que se convirtió en la primera gobernadora electa por el partido en 30 años Ashley Landis - AP

Qué pasos faltan antes del 19 de enero y qué está en juego en la frontera

Abbott renovó el 14 de septiembre de 2026 la declaración de desastre fronteriza emitida el 31 de mayo de 2021, según la Oficina del Gobernador.

Según el Tribune, Hinojosa podría ponerle fin; esa declaración y otras órdenes permitieron a Abbott mover fondos, pausar regulaciones y adjudicar contratos sin licitación, pese a que los cruces migratorios cayeron a mínimos récord.

La Legislatura se reunirá el 12 de enero de 2027. Con una Cámara estatal ganada por los demócratas y un Senado de mayoría republicana, cualquier proyecto posterior llegará a un legislativo dividido.

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.