Texas establece plazos para los desalojos: la ley de Abbott que afecta a quienes alquilan viviendas

Texas aplica un marco legal estricto que acelera los procesos judiciales de desalojo de propiedades residenciales. La medida, promulgada bajo la ley SB 38 por el gobernador Greg Abbott, modifica el Código de Propiedad estatal e introduce un calendario obligatorio para propietarios e inquilinos.

Plazos que establece la ley para los desalojos en Texas

Abbott firmó la ley SB 38 el 20 de junio de 2025 tras la aprobación parlamentaria en la Legislatura estatal. La normativa entró en vigor este 2026 para todos los tribunales de justicia de paz del territorio texano.

La ley que firmó Abbott fija un plazo obligatorio de entre los 10 y 21 días posteriores a la fecha en la que se presentó la demanda Facebook Greg Abbott

El texto legal fija un plazo obligatorio para la realización del juicio de desalojo en primera instancia. El tribunal de paz debe celebrar la audiencia entre los 10 y los 21 días posteriores a la fecha de presentación de la demanda.

La norma limita además las postergaciones de las audiencias a un máximo de siete días. Esta prórroga sólo procede cuando ambas partes entregan un acuerdo por escrito firmado ante el juez.

Asimismo, los agentes de la policía disponen de un límite de cinco días hábiles para entregar las citaciones a los demandados. Tras la emisión de una orden de posesión, los oficiales tienen cinco días hábiles para ejecutar la restitución del inmueble.

En los casos de apelación, las partes cuentan con cinco días posteriores a la sentencia para interponer el recurso. El tribunal de condado debe celebrar el nuevo juicio dentro de los 21 días siguientes a la recepción del expediente.

Casos en los que se aplica la ley sobre propiedades y contratos de arrendamiento

La ley abarca todas las demandas de desalojo que los propietarios presenten en los juzgados de paz a partir del 1° de enero. La cobertura legal incluye contratos de alquiler por escrito y acuerdos verbales de arrendamiento en todo el estado.

La regulación aplica de forma directa sobre los inquilinos que incurren en falta de pago del alquiler mensual. También afecta a las personas que permanecen en el inmueble tras el vencimiento del plazo de su contrato.

Texas aplica desde enero de 2026 la reforma profunda a los procedimientos de desalojo mediante la ley SB 38 Imagen compuesta

De igual manera, el texto contempla la remoción de ocupantes ilegales que toman posesión de viviendas privadas sin autorización. La norma distingue entre las disputas de arrendamiento legítimas y los casos de invasión de la propiedad.

Para los inquilinos sin morosidad previa, el arrendador debe entregar una notificación por escrito de tres días antes de iniciar la demanda. El propietario puede optar por un aviso de pago o un aviso formal de desahucio.

Otros cambios importantes que impone la ley en los procesos de desalojo

La ley introduce la opción de resolución sumaria sin necesidad de un juicio presencial previo. El juez puede emitir un fallo inmediato a favor del arrendador si el demandado no presenta una respuesta con hechos en disputa dentro de los cuatro días posteriores a la citación.

La reforma prohíbe a los tribunales locales y municipios la creación de reglas o mediaciones obligatorias ajenas al Código de Propiedad. Solamente la Legislatura de Texas conserva la facultad de modificar o suspender los procedimientos de desalojo.

Por otra parte, la ley autoriza la realización de audiencias por videoconferencia o teleconferencia cuando exista un acuerdo entre las partes.

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El inquilino que apela debe depositar el monto del alquiler en el registro del tribunal durante el tiempo de revisión de la causa. Finalmente, la norma exime al propietario de responsabilidad por daños derivados de la ejecución de una orden judicial de posesión.