La revista especializada en viajes Time Out publicó la edición 2026 de su ranking de las calles “más cool” del mundo y ubicó a la calle Fernández de Enciso, en Villa Devoto, en el tercer puesto. El listado también seleccionó puntos en ciudades como Bangkok, Londres, Helsinki, Singapur, Montreal y Hong Kong.

En el caso porteño, el informe destacó el crecimiento de Fernández de Enciso como paseo peatonal con nuevos comercios, mesas al aire libre bajo los árboles y cercanía con la plaza Arenales, en un barrio del noroeste de la ciudad que conserva calles arboladas, casas bajas y que ya figuró en la selección de barrios de la misma publicación.

La revista especializada destacó a Plaza Arenales Hernan Zenteno - La Nacion

El medio especializado mencionó distintas opciones que la calle ofrece para almorzar, cenar y merendar, como El Pastificio de Pablos, Casa Lucca, Stylo Café, Atelier Fuerza y Dominga, además de paseos por la Gran Galería Devoto y actividades que se llevan a cabo en la plaza central, como la feria del vino, deportes de fin de semana, cine al aire libre y música en vivo.

A ese circuito de Villa Devoto se suman otros puntos del barrio también cercanos a Fernández de Enciso, como Betular Pâtisserie, el Teatro Devoto, el Palacio Ceci y la esquina de Segurola y Habana, donde vivió Diego Maradona. Además, como dato curioso que incorpora el análisis, en el cruce de las avenidas Francisco Beiró y Chivilcoy se ubica el punto más alto de la ciudad de Buenos Aires.

Time Out recomendó visitar el Palacio Ceci GCBA

Las otras calles elegidas

El primer lugar del ranking lo ganó Song Wat Road, en Bangkok, una antigua zona comercial junto al río Chao Phraya que sumó cafeterías de especialidad, galerías independientes y tiendas junto a comercios tradicionales.

En la segunda posición quedó Golborne Road, en Londres, en el sector oeste de la ciudad, donde conviven la Trellick Tower, el tramo conocido como Little Morocco y locales como Cafe d’Oporto, Lisboa Patisserie, Falafel King, Maramia Cafe, Canteen, Fat Badger y Rellik.

Villa Devoto se posicionó por encima de ciudades como Helsinki Hugo Mouján

En el informe también aparecieron Vaasankatu en Helsinki (cuarto puesto, con lugares como Bar Blondie, Bar Molotow y Pieni Leffakauppa), Neil Road en Singapur (quinto lugar, con espacios como Assaggi, Buttertgt, Bommoi Bookstore y Tea Chapter), Boulevard Saint-Laurent en Montreal (sexto puesto, con el festival MURAL y locales como Schwartz’s), Upper Lascar Row en Hong Kong (séptimo lugar) y Rua do Forno do Tijolo en Lisboa (octavo puesto).

El ranking de las 15 calles “más cool” del mundo