Una ciudad de Texas cierra oficinas por un día antes de fin de mes por el déficit fiscal

Dallas cerrará la alcaldía, todas las bibliotecas públicas, los centros recreativos y varias oficinas el lunes 28 de septiembre durante el tercer día de licencia obligatoria sin sueldo dispuesto para afrontar el déficit del año fiscal. Los servicios de emergencia, la recolección de residuos y los aeropuertos continuarán funcionando.

Qué servicios de Dallas estarán abiertos y cuáles cerrarán el 28 de septiembre

Según informó la ciudad el 21 de septiembre, la medida alcanza a parte del personal no uniformado del fondo general. No se trata de un feriado: cada dependencia aplicará un esquema propio, por lo que los residentes deberán revisar si su trámite puede hacerse en línea o si la oficina elegida estará abierta.

Las respuestas de policía, bomberos y emergencias médicas continuarán las 24 horas. También operarán con normalidad Love Field, Executive Airport, la recolección de basura y reciclaje, el vertedero McCommas Bluff, Dallas Animal Services, el tribunal municipal y las clínicas del programa para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés).

En Dallas, policía, bomberos y emergencias médicas continuarán activos las 24 horas (Archivo) DPD

Dallas: oficinas cerradas, servicios modificados y opciones en línea

El esquema oficial divide los servicios de Dallas en tres grupos prácticos:

Cerrados: ayuntamiento, bibliotecas, centros recreativos, instalaciones acuáticas, campos de golf, Fair Park, oficinas de cumplimiento de códigos y la ventanilla de servicios de agua en City Hall

ayuntamiento, bibliotecas, centros recreativos, instalaciones acuáticas, campos de golf, Fair Park, oficinas de cumplimiento de códigos y la ventanilla de servicios de agua en City Hall Con atención modificada: Planning and Development mantendrá abiertos Oak Cliff Municipal Center y las oficinas distritales, pero cerrará dependencias administrativas del Ayuntamiento

Planning and Development mantendrá abiertos Oak Cliff Municipal Center y las oficinas distritales, pero cerrará dependencias administrativas del Ayuntamiento Abiertos: tribunal municipal, clínicas WIC, centros culturales —incluido el Latino Cultural Center—, aeropuertos, refugio de animales y servicios críticos

Los centros comunitarios West Dallas Multipurpose Center y Martin Luther King Jr. Community Center estarán cerrados. Vital Statistics, ubicada dentro de la Biblioteca Central de Dallas, también cerrará.

La clínica Foremost Family Health y ChildCareGroup del campus MLK seguirán abiertas, mientras que el programa de nutrición para adultos mayores pasará a entrega de comidas a domicilio en los sitios afectados.

Quienes necesiten resolver una factura de agua podrán llamar al 214-651-1441 entre las 8 y las 17. Para roturas de cañerías, árboles caídos u otros asuntos urgentes seguirá disponible la línea 311 las 24 horas. Los pedidos no urgentes podrán enviarse por el portal municipal o la aplicación Dallas 311.

Cómo prepararse para la jornada de servicios reducidos

La ciudad indicó que los portales digitales para pagar agua, presentar permisos y registrar pedidos 311 permanecerán disponibles. Si un trámite requiere documentos físicos, atención presencial o acceso a una biblioteca, conviene completarlo antes del viernes 25 o reprogramarlo para después del lunes 28.

La jornada es la tercera fecha del plan de licencias sin sueldo de 2026. La decisión ya fue adoptada para reducir gastos; el comunicado del 21 de septiembre detalla su impacto operativo y no constituye una simple convocatoria o previsión de prensa.

Lo que hay que saber

¿Cuándo será la reducción de servicios? El lunes 28 de septiembre durante el tercer día de licencia obligatoria sin sueldo

El lunes 28 de septiembre durante el tercer día de licencia obligatoria sin sueldo ¿Qué seguirá funcionando? Emergencias, aeropuertos, recolección, tribunal municipal, clínicas WIC, refugio de animales y línea 311

Emergencias, aeropuertos, recolección, tribunal municipal, clínicas WIC, refugio de animales y línea 311 ¿Qué cerrará? Ayuntamiento, bibliotecas, centros recreativos, Fair Park, oficinas de códigos y la ventanilla de agua

Ayuntamiento, bibliotecas, centros recreativos, Fair Park, oficinas de códigos y la ventanilla de agua ¿Cómo hacer trámites? Usar portales en línea, la aplicación Dallas 311 o los teléfonos oficiales, según el servicio

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.