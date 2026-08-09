Hasta US$10 millones al año: la estrategia en Dallas para recaudar dinero extra que obligaría a cambiar una ley

Dallas evalúa implementar pantallas publicitarias comerciales en parques públicos para compensar parte del déficit presupuestario local, estimado en 51 millones de dólares. Los funcionarios proyectan un contrato de arrendamiento por 30 años.

Dallas evalúa publicidad en parques para recaudar hasta US$10 millones al año

El ayuntamiento analiza instalar grandes pantallas digitales integradas en estructuras escultóricas ubicadas en el perímetro de diez parques urbanos. Con esta medida, la administración local estima recaudar US$10 millones anuales.

La iniciativa en Dallas responde a un recorte presupuestario de US$14 millones ordenado para el Departamento de Parque

De acuerdo con The Dallas Morning News, los funcionarios municipales proponen un contrato de arrendamiento por 30 años para generar aproximadamente US$300 millones en total. El proyecto destinaría el 25% de los ingresos obtenidos al fondo de dotación para el mantenimiento de parques.

También permitirían emitir alertas de emergencia y mensajes institucionales, además de difundir eventos locales.

Las pantallas también incorporarán servicios tecnológicos como conexión inalámbrica y cámaras de seguridad dentro de las zonas recreativas.

El plan surge como respuesta a un recorte presupuestario de US$14 millones ordenado para el Departamento de Parques.

Los directores municipales presentaron la propuesta inicial ante el comité de parques y senderos para modificar el código de señalización.

La administración local busca alternativas financieras debido a las dificultades económicas que afectan actualmente al fondo general del ayuntamiento.

que afectan actualmente al fondo general del ayuntamiento. El gobierno local evaluará los cambios normativos necesarios antes de avanzar con la licitación comercial definitiva.

Publicidad en parques de Dallas: qué dijeron Lorie Blair y Paul Ridley

Los concejales municipales manifestaron diversas posturas respecto a la iniciativa publicitaria durante la presentación del proyecto oficial. Varios ediles mostraron su respaldo al considerar los antecedentes económicos positivos aplicados en otras ciudades importantes.

“Se convierte en una obra de arte, no solo en una forma de generar ingresos”, expresó la concejala Lorie Blair, según Chron. La funcionaria municipal reiteró un apoyo absoluto hacia los objetivos financieros planteados por el ayuntamiento.

El proyecto recibió opiniones encontradas por parte de distintos miembros del concejo municipal en Dallas Fotomontaje generado con IA

Sin embargo, otros miembros del consejo deliberante exigieron cautela y prudencia ante la posible instalación de pantallas comerciales. Los funcionarios recalcaron la importancia de mantener la coherencia con la misión recreativa de los espacios verdes.

“Me resisto a aprobar cualquier intrusión adicional de contenido publicitario en nuestras experiencias cotidianas en el entorno construido”, declaró el concejal Paul Ridley. A pesar de ello, reconoció simultáneamente la necesidad imperiosa de aumentar los ingresos del departamento para sostener los servicios.

Las autoridades evaluarán las distintas posturas políticas antes de definir el formato final que tendrá la propuesta legislativa. El debate continúa abierto dentro de las comisiones encargadas de revisar el presupuesto municipal para el próximo período fiscal.

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La propuesta comercial aún se encuentra en una etapa preliminar, sin una fecha límite fijada para su formalización. Los funcionarios todavía no identificaron ubicaciones específicas ni empresas asociadas para el desarrollo del proyecto publicitario.

El personal municipal recopilará las opiniones y sugerencias de los residentes durante las próximas fases del proceso legislativo. Los creadores del plan argumentan que los anuncios funcionarán de manera similar a piezas artísticas públicas.

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La ciudad enfrenta un escenario financiero complejo que obliga a explorar vías alternativas de recaudación económica institucional. Diversos departamentos gubernamentales debieron reducir gastos operativos para equilibrar las cuentas públicas del municipio.

El comité de parques y senderos continuará con su análisis de los detalles técnicos presentados por los directores del área. Las autoridades esperan definir las bases reglamentarias definitivas durante las siguientes reuniones de trabajo.