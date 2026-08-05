¿Comienza la construcción en Dallas? El tren de alta velocidad que daría miles de millones de dólares al norte de Texas

La ciudad de Dallas, en Texas, avanza en los preparativos para la construcción de un tren de alta velocidad. Mientras aún resta determinar cuándo será el comienzo de las obras, el proyecto conserva proyecciones económicas de miles de millones de dólares para el norte del Estado de la Estrella Solitaria.

El proyecto de un tren de alta velocidad en Dallas-Fort Worth

Según el acta del Consejo Regional de Transporte (RTC, por sus siglas en inglés), el organismo aprobó el 14 de mayo una negociación mediada entre representantes de Dallas, Fort Worth, Arlington, el condado de Dallas y la Autoridad de Transporte Rápido del Área de Dallas (DART, por sus siglas en inglés).

Así será el trayecto del tren de alta velocidad que unirá Dallas y Fort Worth, en Texas nctcog.org

El resumen del Comité Técnico de Transporte Terrestre (STTC, por sus siglas en inglés) retomó la decisión el 22 de mayo. El documento indicó que el personal debía facilitar una reunión entre Dallas, Fort Worth, Arlington, el condado de Dallas y DART para discutir un camino a seguir.

La definición de una ruta nueva, una estación alternativa y la continuidad definitiva del trazado occidental quedaron pendientes.

Los beneficios que generaría el tren en Fort Worth y Arlington en Texas

El estudio económico encargado por las dos ciudades ubicó el mayor beneficio en los ingresos por impuestos a la propiedad. Fort Worth Report informó que Fort Worth podría obtener 3300 millones de dólares entre 2036 y 2050. Arlington recibiría cerca de US$4000 millones en el mismo período.

El análisis de AECOM, una consultora de infraestructura con sede en Dallas, también calculó el efecto del gasto de residentes y visitantes.

Con el desarrollo total del sistema, Fort Worth alcanzaría US$1200 millones anuales por ese concepto. La ciudad sumaría cerca de US$84 millones por impuestos hoteleros y otros US$24 millones por impuestos a las ventas cada año.

Las proyecciones para Arlington marcaron un impacto similar, con un gasto anual de residentes y turistas que llegaría a US$1000 millones. Los impuestos hoteleros aportarían alrededor de US$98 millones por año y los gravámenes sobre las ventas agregarían otros US$21 millones.

El tren de alta velocidad en la estación de Pekín

El estudio estimó además nuevos desarrollos comerciales por US$19,4 millones en Fort Worth y US$25,6 millones en Arlington. El corredor podría impulsar la renovación de áreas urbanas y la coordinación de los planes locales determinaría la conexión entre las zonas de mayor densidad.

Un análisis de Boston Consulting Group para Dallas proyectó una reducción de hasta 2,5 millones de viajes en auto en Texas. Ese informe calculó también la creación de más de 20.000 puestos de trabajo durante la construcción y la operación del sistema.

Por qué Dallas todavía no aprueba el trazado del tren de alta velocidad

El trazado occidental pasaría al oeste del centro de la ciudad mediante una estructura elevada. La ruta llegaría a una estación al sur del distrito central de negocios y de la Interestatal 30 y, desde allí, el corredor se integraría con el proyecto millonario que conectaría Dallas y Houston.

El Concejo Municipal de Dallas reforzó en enero su oposición a una línea elevada por el centro y los barrios cercanos. La resolución incorporó a West Dallas y a varios parques entre las áreas excluidas del corredor.

El texto también pidió estudiar mejoras en el Trinity Railway Express entre Dallas y Fort Worth o una opción subterránea. Los funcionarios plantearon la necesidad de preservar el trabajo ambiental acumulado.

El proyecto sumó tareas bajo la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés). Ese proceso busca obtener la aprobación de la Administración Federal de Tránsito (FTA, por sus siglas en inglés).

El equipo también avanzó en el Programa de Identificación y Desarrollo de Corredores de la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA, por sus siglas en inglés). Los responsables intentan conservar esas tareas ante cualquier modificación del recorrido.

El desarrollo del corredor y del trazado occidental costó cerca de US$13 millones, según informó Fort Worth Report. La región podría devolver hasta US$7,2 millones en fondos federales ante la cancelación del proyecto.

El director regional de transporte, Michael Morris, se opuso a devolver los fondos federales y defendió la continuidad de las conversaciones. “Algunos concejales de Dallas creen que es una pérdida de tiempo, pero yo no creo que lo sea, con todo el esfuerzo y todo el dinero que invertimos, como para no continuar esta conversación”, expresó.

La ruta alternativa que uniría Fort Worth con Austin, San Antonio y Laredo

Los planificadores regionales contemplan otro recorrido ante un bloqueo definitivo en Dallas. Esa propuesta partiría del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, tendría paradas en el centro de Fort Worth y Arlington, y seguiría hacia el sur por el corredor de la Interestatal 35, como parte de un trayecto que alcanzaría Austin, San Antonio y Laredo.

El triángulo de transporte de alta velocidad que busca concretar el estado de Texas

Cinco organizaciones de planificación metropolitana respaldaron esta idea tras la finalización de un estudio en 2020. El Departamento de Transporte de Texas también mostró interés en esa línea.

Morris señaló que los acuerdos con Waco, Temple-Killeen, Austin y San Antonio conservaban valor, aunque databan de cinco o seis años atrás. El funcionario calculó que 12,5 millones de personas se trasladarán al norte de Texas durante los próximos 25 años y que la región recibe más de 200.000 nuevos habitantes por año.