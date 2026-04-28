"The White Lotus" ficha a Laura Dern para su cuarta temporada

La actriz Laura Dern se sumó al elenco de la cuarta temporada de la aclamada serie "The White Lotus", informó este martes HBO.

Dern, de 59 años, reemplazará a Helena Bonham Carter, cuya salida de la producción fue anunciada la semana pasada dado que su personaje "no encajaba una vez en el set", de acuerdo con la cadena televisiva.

Pero la oscarizada artista asumirá un nuevo rol escrito específicamente para ella por el creador de la serie, Mike White, luego de la abrupta partida de Bonham Carter.

La serie ganadora del Emmy está en rodaje en Francia, principalmente en Cannes, Saint-Tropez y Mónaco. También tendrá algunas escenas en París.

La trama de la cuarta temporada "seguirá a un nuevo grupo de huéspedes del hotel White Lotus y a empleados durante una semana, en el marco del Festival de Cine de Cannes".

Vincent Cassel ("El cisne negro"), el comediante Steve Coogan, Alexander Ludwig ("Vikings"), Chris Messina ("The Boogeyman"), la cantante AJ Michalka y Kumail Nanjiani ("Over Your Dead Body") forman parte del elenco de esta temporada.

Dern y White han trabajado juntos previamente en "Enlightened", también de HBO, y en la comedia "Year of the Dog" (1997).

Las previas temporadas de "The White Lotus" se filmaron en Hawái, Italia y Tailandia, con estrellas como Jennifer Coolidge, Sydney Sweeney, Connie Britton, Aubrey Plaza, Theo James, Walton Goggins, la cantante Lisa y Sam Rockwell, entre otros.