Cómo fue la caída de “El Jardinero”, líder del CJNG y heredero de “El Mencho”: EE.UU. ofrecía US$5 millones por él

La captura de Audias Flores, alias “El Jardinero”, marcó uno de los golpes más relevantes de los últimos meses contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. El criminal es considerado uno de los principales mandos regionales del grupo y señalado como posible sucesor de Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”.

Quién es El Jardinero y por qué México y EE.UU. lo buscaban

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Marina de México, la aprehensión fue resultado de una investigación prolongada dentro del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.

La Marina de México mostró cómo fue el operativo de captura

Durante 19 meses, personal naval realizó labores de inteligencia de campo y gabinete para ubicar a Flores, identificado como uno de los principales generadores de violencia de un grupo criminal con presencia nacional.

La Marina precisó que la operación fue planeada, desarrollada y ejecutada por fuerzas especiales navales, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, hubo intercambio de información con agencias estadounidenses, que permitió confirmar la posible presencia del capo en las inmediaciones de la comunidad de El Mirador, en Nayarit.

Según Reuters, Flores ejercía control sobre amplias zonas del Pacífico mexicano bajo influencia del CJNG. Administraba redes de laboratorios de droga, rutas de contrabando y estructuras de distribución que alcanzaban territorio estadounidense.

Su peso dentro del cartel lo colocaba entre los nombres más fuertes para heredar el mando tras la muerte de “El Mencho”, ocurrida en febrero durante un operativo de seguridad.

Así fue el operativo en Nayarit para capturar a Audias Flores

La Marina informó que El Jardinero se encontraba resguardado en una cabaña ubicada en El Mirador, una zona situada a unos 20 kilómetros de Puerto Vallarta. El lugar no era un escondite improvisado: estaba protegido por un amplio anillo de seguridad compuesto por alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados.

"El Jardinero", un jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación fue detenido

Ante ese escenario, las autoridades desplegaron una operación aérea y terrestre de gran escala. Según el comunicado oficial, participaron:

Aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR, por sus siglas en inglés).

Cuatro helicópteros de apoyo cercano.

Dos helicópteros de transporte de tropas.

Cuatro aeronaves de ala fija.

120 efectivos de tropa de acción directa.

400 elementos navales en acciones de apoyo.

En total, más de 500 elementos participaron del operativo. Reuters detalló además que las autoridades mexicanas contaron con vigilancia aérea e inteligencia proporcionada por Estados Unidos, un factor clave para concretar la captura.

Las imágenes compartidas por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, mostraron sobrevuelos de helicópteros y el seguimiento táctico desde el aire.

Cómo intentó escapar El Jardinero antes de ser detenido

Cuando el personal naval llegó al área, los escoltas de Flores se dispersaron en distintas direcciones como maniobra de distracción. La intención era permitir la huida del líder criminal mientras sus hombres desviaban la atención de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el seguimiento aéreo y terrestre permitió mantener ubicado al objetivo. Según detalló la Secretaría de Marina, Audias Flores intentó esconderse dentro de un conducto de desagüe para evitar su arresto, pero fue localizado y detenido allí mismo.

Trump tomó crédito por la muerte de "El Mencho"

La Marina destacó que “la operación fue realizada de manera quirúrgica sin necesidad de efectuar un solo disparo”, una frase que luego se convirtió en el resumen oficial del procedimiento. No hubo personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales.

La recompensa de EE.UU. y qué pasará con la posible extradición de Audias Flores

Tras su arresto, las autoridades mexicanas le informaron sus derechos y lo pusieron a disposición de la autoridad competente, que deberá definir su situación jurídica. La Marina confirmó que tenía mandamientos judiciales vigentes en México y también una orden de extradición emitida por el gobierno de Estados Unidos.

Harfuch informó que Washington ofrecía US$5 millones por información que condujera a su captura.