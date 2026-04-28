Estados Unidos emite el nivel más alto de alerta y pide no viajar a una localidad de Mexico: “Evitar el área”

El gobierno de Estados Unidos difundió una advertencia dirigida a sus ciudadanos para evitar viajar a la ciudad de Reynosa, tras reportes recientes de hechos vinculados a la violencia y obstrucciones en vías de circulación. La comunicación fue emitida por el consulado con sede en Matamoros.

EE.UU. pide no viajar a Reynosa, México: las recomendaciones para ciudadanos estadounidenses

El aviso oficial señaló que se registraron incidentes asociados a organizaciones criminales, lo que incluyó bloqueos en carreteras dentro del área urbana. “Se ha ordenado a los empleados del gobierno de EE.UU. evitar el área mayor de Reynosa”, aconsejó la cuenta de X de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EE.UU.

Estados de México como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas se encuentran bajo el nivel de alerta más alto Captura de pantalla travelmaps

La medida forma parte de una clasificación más amplia del Departamento de Estado que ubica al estado de Tamaulipas en el nivel más alto de riesgo para viajes internacionales, debido a amenazas relacionadas con delitos, secuestros y posibles actos de violencia organizada. Entre las indicaciones difundidas, se solicita:

Evitar completamente el área metropolitana de Reynosa

metropolitana de Reynosa Mantener un alto nivel de vigilancia y un perfil bajo

y un perfil bajo Mantener vigilancia permanente del entorno

del entorno Monitorear los medios locales para obtener actualizaciones

para obtener actualizaciones Notificar a amigos y familiares sobre la seguridad personal

sobre la seguridad personal Revisar los planes de seguridad personal y seguir las instrucciones de las autoridades locales

En caso de emergencia, se recuerda que se debe recurrir a los servicios locales de seguridad al número 911. Las autoridades remarcaron la importancia de contar con un plan personal de seguridad y ajustarlo según el contexto.

Qué nivel de alerta rige para la ciudad de Reynosa y el estado de Tamaulipas

“La alerta de viajes del Departamento de Estado para Tamaulipas es nivel 4: no viajar debido a terrorismo, crimen y secuestro”, informó Asuntos Consulares en X. Esta categoría, que también abarca a la ciudad de Reynosa, responde a la presencia de delitos graves y a la capacidad limitada de asistencia consular en situaciones críticas.

Dentro de la región fronteriza entre Reynosa y Nuevo Laredo, informes oficiales indicaron que grupos armados operan en rutas clave, lo que ha derivado en episodios de violencia como tiroteos, asesinatos, robos a mano armada y desapariciones forzadas. Estas condiciones afectan tanto a residentes como a visitantes.

Esta alerta, emitida el 27 de abril, incluye una orden directa para que los empleados del gobierno estadounidense eviten el área metropolitana de Reynosa X @TravelGov

Para el personal estadounidense, existen limitaciones adicionales: no pueden trasladarse entre ciudades del estado por carreteras locales. En ciertos trayectos como hacia Reynosa desde Matamoros, deben utilizar vehículos con protección reforzada.

Medidas específicas que informó EE.UU. para Matamoros

En Matamoros, donde también rige una alerta de viaje nivel 4, las disposiciones incluyeron restricciones de movilidad a sectores delimitados dentro de la ciudad. Los desplazamientos autorizados se redujeron a rutas y puntos específicos previamente establecidos.

También se estableció un horario restringido de circulación durante la madrugada y se desaconsejó el uso de transporte público en todo el estado. Los traslados hacia aeropuertos o ciudades cercanas deben realizarse bajo condiciones especiales.

Otros estados mexicanos bajo el nivel 4 de advertencia

Además de Tamaulipas, otras entidades del país latino se encuentran bajo la misma clasificación de riesgo. Entre ellas figuran:

Colima

Guerrero

Michoacán

Sinaloa

Zacatecas

Cómo verificar el nivel de alerta para viajeros en México

Según el Departamento de Estado, estas regiones presentan condiciones similares en términos de actividad delictiva, con presencia de grupos armados, bloqueos y hechos de violencia que pueden afectar a la población.

En todos los casos, se advirtió que la asistencia del gobierno estadounidense es limitada, por lo que se recomendó a los ciudadanos adoptar las mismas precauciones que el personal oficial.