Tiene 11 años, vende limonada y logró un emprendimiento tan exitoso que ahora da becas

escuchar

Una niña de 11 años originaria de Texas logró crear un negocio que ahora le permite dar becas a los jóvenes que consumieron sus productos para que paguen la universidad. Todo comenzó como un sueño cuando tenía ocho años y sus padres le dijeron que debía ganar su propio dinero si quería comprarse algunas mascotas. Lejos de sentirse desmotivada con su respuesta, no lo pensó dos veces y empezó a vender limonadas, sin imaginar que su idea se convertiría en un imperio local.

Emma Turner instaló un puesto de limonadas afuera de su casa en Heat, Texas. Pronto atrajo la atención de sus vecinos del barrio. Al haber dominado el mercado, quiso expandirse a los partidos de fútbol locales, donde la gente se enamoró de su producto. Entonces, empezó a soñar más alto, así que decidió fabricar 17 sabores de su bebida para vendérsela a agricultores y cualquier tipo de empresa que la requiriera. Ahora, es proveedora de decenas de compañías locales.

El pequeño remolque en el que la niña vende sus limonadas WFAA

Al día de hoy, la menor tiene un remolque para repartir a todos los negocios con los que tiene convenio su emprendimiento, al que llamó Emmanade. “Este no es tu puesto de limonada normal”, afirmó Chris Turner, papá de la chica, a WFAA. Sus ganancias han sido tan grandes que ya tuvo la oportunidad de otorgar dos becas. “Ella dijo: ‘Realmente me gustan los estudiantes de último año de la escuela secundaria, quiero ayudarlos a pagar la universidad’”, relató su padre.

Por su parte, Emma considera que es como agradecerles a todos los que le ayudaron a impulsar su comercio: “Mi comunidad son las personas que me ayudaron a hacer crecer mi negocio hasta ahora, así que quería retribuir”. Una de las beneficiarias, Ashlynn Denney, aseguró para el mismo medio que utilizará los 1000 dólares que recibió para convertirse en doctora: “Simplemente me ayudó a promover mis sueños y lo que quiero lograr”.

El motivo del puesto de limonadas

Emmanade no nació de un día para otro y tiene una razón de ser. La niña siempre había soñado con tener un caballo, pero su papá le explicó que ese animal era demasiado grande y que no cabría en su casa. Entonces, ella optó por un burro. Sin embargo, de nuevo le contestaron que solo podría tenerlo como mascota si lo compraba con su propio dinero. “Así pensó en vender limonada”, detalló Chris.

Emma comenzó a vender limonadas cuando tenía ocho años WFAA

Ahora que es dueña de un pequeño negocio, la chica tiene la posibilidad de comprar el animal, incluso aún después de haber dado dos becas. No obstante, todavía no es un deseo que pueda cumplirse, al menos no en el barrio en el que vive. “La Home Owner Association (HOA) ha sido un gran apoyo, pero no creo que sean tan comprensivos”, agregó su padre. Esta es una organización que hace cumplir las reglas dentro de un barrio, incluida la cantidad de mascotas y animales que se puede tener y el tamaño de estas.

Así las cosas, la chica ahora quiere ganar suficiente dinero para comprar un par de acres de tierra, revelaron sus familiares. “Entonces, puedo tener ambos: un burro y un caballo”, afirmó ella.

LA NACION