¿Ron DeSantis habla español?

escuchar

Con el lanzamiento oficial de su campaña para convertirse en el candidato republicano por la presidencia de Estados Unidos, cada vez más personas han mostrado su interés por conocer sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Sus orígenes, familia e intereses se han vuelto parte de las búsquedas frecuentes entre los usuarios de las redes, al igual que su apellido, por la aparente falta de consenso sobre cómo se pronuncia. Una de las dudas principales es si DeSantis tiene alguna ascendencia latina o habla español. Si bien sus antepasados eran inmigrantes, no provenían de hispanoamérica.

Ron DeSantis nació en Jacksonville, Florida, mientras que su madre, Karen DeSantis, creció en Polonia y sus abuelos maternos llegaron a la zona de Valley, en EE.UU., en la década de 1930. Su progenitora asistió a la Youngstown State University, donde conoció a su compañero y luego esposo Ron DeSantis, oriundo de Aliquippa, Pennsylvania. Una vez casados, dejaron el Mahoning Valley y se mudaron a Florida, donde su hijo, el actual gobernador Ron DeSantis, nació en 1978.

Ron DeSantis está casado con la expresentadora Casey DeSantis y tienen tres hijos @caseydesantis

El abuelo materno del político, Philip E. Rogers, nació en Edimburg, Pennsylvania, en 1923. Más tarde se mudó a Lowellville, Ohio, en 1936, donde estudió la secundaria. En 1946 se casó con Carolyn Delisio y se mudaron a Polonia en 1954, según informa el medio 21 WFMJ. Estas raíces son las que DeSantis defiende incluso en sus recientes memorias, donde escribe. “Me crié geográficamente en Tampa Bay, pero culturalmente mi educación reflejó las comunidades de clase trabajadora en el oeste de Pennsylvania y el noreste de Ohio, desde la asistencia semanal a la iglesia, hasta la expectativa de que uno tiene que ganarse la vida. Esto me hizo temerario de Dios, trabajador y amante de Estados Unidos”.

Aunque en un principio muchos pudieran creer lo contrario, DeSantis no tiene raíces latinas. Al consultar sus registros, no se encontró ningún video de él hablando español en alguna rueda de prensa o evento público, por lo que se podría inferir que no domina el idioma correspondiente a tantos latinos que habitan en el estado que gobierna.

¿Ron DeSantis es inmigrante?

Si bien su historia está en Estados Unidos, en sus antecedentes familiares también hay otras raíces. Hace un siglo, su tatarabuela por parte de su familia materna, Luigia Colucci, salió de Italia a principios de 1917 y llegó a Ellis Island el 21 de febrero, de acuerdo con una nota publicada en 2018 del medio local Tampa Bay Times. La mujer estuvo a punto de no poder ingresar a EE.UU. Mientras cruzaba el océano Atlántico, el Congreso estadounidense aprobó la ley de Inmigración de 1917, que prohibía la entrada a los analfabetos a ese país. Según los documentos de inmigración, Colucci no sabía leer ni escribir, pero se salvó porque la legislación no había entrado en vigor.

En ese momento, Europa estaba en plena Primera Guerra Mundial y Colucci se arriesgó al viaje a pesar de estar embarazada y con dos hijas adolescentes. En invierno, se subió a un barco y llegó a Nueva York a finales de febrero. Debido a su embarazo, fue retenida durante una semana antes de que ella y sus hijas pudieran reunirse con su marido en Pennsylvania, identificado como Salvatore Storti, quien llevaba en Estados Unidos desde 1904. No hay constancia de que regresaran a Italia.

El certificado de matrimonio de Salvadore Storti y Luigia Colucci; se casaron en Italia el 19 de julio de 1894 Megan Smolenyak

Megan Smolenyak, genealogista profesional, desenterró los detalles del viaje de Luigia Colucci y los publicó. Era la antigua historiadora en jefe de Ancestry.com y fue consultora para el Ejército de Estados Unidos en la localización de familiares de más de 1200 soldados de conflictos bélicos extranjeros en paradero desconocido.

Una investigación mostró los orígenes de los familiares de Ron DeSantis @megansmolenyak

Colucci no fue la única. Con el anuncio oficial de que DeSantis se postulará para la nominación presidencial republicana, muchas personas de Italia reaccionaron con entusiasmo, con al menos cinco ciudades y dos regiones reclamando los orígenes como propios. Los ocho bisabuelos del político republicano eran migrantes del sur de Italia, que salieron de ese país en busca de un mejor futuro.

¿De dónde viene DeSantis?

DeSantis defiende sus raíces en la zona de Valley, de EE.UU., mientras que los alcaldes de algunas zonas de Italia reclaman el nombre como suyo. El de Bugnara, provincia de Aquila, afirmó que DeSantis les pertenecía: “Estamos orgullosos de él”, pronunció Domenico Taglieri a la agencia de noticias Adnkronos, en declaraciones retomadas por The Guardian. “Es una gran noticia. Apoyamos a DeSantis con la esperanza de poder recibirlo en la ciudad lo antes posible”.

La prensa italiana informó que DeSantis aún tiene un pariente lejano en Bugnara: Osvaldo Lupi. “Su bisabuela, Maria Nolfi, era la hermana de mi abuelo Domenico”, afirmó Lupi a Adnkronos. “Ambos emigraron a Estados Unidos. Murió joven, cuando solo tenía 43 años, después de casarse con Nicola DeSantis. Daniel James DeSantis, el abuelo del gobernador, nació de su matrimonio en los EE. UU., y, a su vez, se casó con Viola Petrella”.

James DeSantis y Viola Petrella tuvieron a Ronald Daniel DeSantis, quien es papá del aspirante a candidato presidencial de los Estados Unidos. Lupi ha intentado contactar al gobernador para que visite la ciudad.

LA NACION