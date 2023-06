Es influencer, mostró cuánto paga por los servicios en Miami y sorprendió

escuchar

Una influencer española que vive en Estados Unidos dio a conocer cuánto paga por los servicios de agua y electricidad en su casa de Miami y causó sorpresa entre sus seguidores, quienes consideraron que las tarifas eran bajas comparadas con las de sus países de origen. La mujer detalló cuáles son los electrodomésticos que usa, así como cuáles consumen más agua. Luego, reveló los costos mensuales.

Nury Calvo es una popular influencer que desde hace varios años se dedica a crear contenido para sus seguidores de todo el mundo. Comenzó a cobrar relevancia en redes sociales gracias a los retos virales que hacía junto con su pareja. El año pasado se trasladó de España a EE.UU., una decisión que le dio un giro a su contenido, ya que empezó a publicar videos en los que muestra cómo se adapta a un país con un contexto totalmente diferente al suyo.

El costo de vivir en territorio estadounidense siempre genera curiosidad entre los seguidores de Calvo, quien reveló en múltiples ocasiones algunos aspectos relacionados con este tema. En uno de sus más recientes videos, la mujer dio a conocer cuánto pagó por sus facturas.

Una influencer española mostró cuánto paga por la electricidad y el agua corriente en Miami

La tiktoker aparece frente a la puerta de su casa al inicio de la grabación. “Les voy a contar lo que pagamos de luz y de agua en EE.UU. Nosotros no tenemos facturas de gas ni de calefacción”, dice mientras entra a la vivienda. “Aquí el aire acondicionado tiene que funcionar las 24 horas, no podemos apagarlo porque se llenan las paredes de humedad”, detalla. Luego, comienza a enumerar sus otros aparatos que también funcionan con electricidad: “Tenemos lavaplatos, dos neveras grandes, una estufa, freidora de aire, lavadora y secadora”.

Una vez que termina el recorrido por la casa, se sienta frente a una computadora y la cámara enfoca la pantalla. Ahí aparece su factura más reciente de electricidad. “He pagado US$138,35. Aquí se los dejó y ustedes me dicen si les parece caro o barato”, señala. En una siguiente toma, se ve a la mujer frente a la pileta de la cocina y es ahí donde detalla cuánto paga por el agua.

“La trituradora de alimentos también va con agua y esto gasta un montón. Tenemos riego automático, una lavadora. Nos duchamos como cualquier persona o incluso más, porque aquí sudas mucho”, dice. Finalmente, revela la cifra de la cuenta: “Este mes he pagado US$121, ¿qué les parece?”, pregunta a sus seguidores y concluye el video.

El video de Calvo provocó múltiples reacciones. Sin embargo, la mayoría de las personas consideraron que las tarifas son más económicas que las establecidas en sus diversos países de origen. Otros más le dieron algunos consejos para reducir sus gastos mensuales. “Para tener el aire acondicionado las 24 horas, varias neveras, lavaplatos y lavadora me parece que es barato”; “Si yo pongo el aire todo el día en España me meten a la cárcel por no poder pagar la luz”; “El agua es cara, pero la luz muy barata”; “La verdad que es económico”; “La electricidad bajaría bastante si cambian la heladera chica por una nueva, esa consume mucha energía”, escribieron.

La influencer española contó en sus redes que, en su nueva vida en Miami, usa una cocina eléctrica TikTok/@nurycalvosn

LA NACION