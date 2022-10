Tiene 26 años, le dolía la cabeza, pensó que era estrés por el estudio, pero recibió un diagnóstico devastador

escuchar

Sunny Thukral es una joven de 26 años que cursaba su último año de universidad en la Escuela de Veterinaria de UC Davis. Además de querer ser una buena estudiante, algunos sucesos en su vida personal la llevaron a niveles de estrés inimaginables y a sufrir una serie de dolores de cabeza que la atormentaron. Creía que se debían a la presión por estudiar en una de las mejores universidades del mundo, pero no esperaba el diagnóstico que finalmente recibió.

La joven estaba agobiada por su último año universitario, pero se le sumó un incidente que la devastó: su abuelo falleció mientras estaba lejos de su familia y, al mismo tiempo, terminó una relación amorosa, por lo que su estado emocional colapsó, según contó ella misma a Insider.

La vida de Sunny cambió cuando comenzó a equivocarse en pequeños cálculos en la escuela y en otras actividades que antes le parecían sencillas. “Tal vez solo necesito un medicamento para la migraña”, pensó Thukral en ese momento. Pero después de un mes esa sensación permaneció y fue entonces cuando se dio cuenta de que no era normal.

Sunny se sometió a una cirugía de cerebro para lograr abatir el cáncer @sun_t_/TikTok

El medicamento ya no le hacía efecto, así que en una ocasión acudió a la sala de urgencias porque el dolor de cabeza era insoportable. Los doctores decidieron realizarle una tomografía computarizada en lugar de medicarla y después la ingresaron en camilla para darle los resultados. Dos días después, le diagnosticaron glioblastoma en etapa 4, un cáncer cerebral que se caracteriza por ser agresivo e incurable.

La cirugía que le cambió la vida tras su diagnóstico

En ese momento, Sunny creyó que todo estaba perdido, ya que los especialistas le dijeron que la mayoría de pacientes con esa enfermedad solo viven algunos años. Sin embargo, nunca perdió las esperanzas de recuperarse y se sometió a una complicada cirugía para extirpar el tumor después de regresar a su natal Los Ángeles y buscar a los mejores médicos.

Si bien no se lo extrajeron todo, sí consiguieron quitarle la mayor parte. De otra forma, la joven habría perdido la función motora del lado derecho. Además de la operación, se sometió a seis semanas de radioterapia sin importar los efectos secundarios como los malestares y la pérdida del cabello.

Es optimista

Ahora, Sunny está decidida a romper los esquemas de los propios médicos, al curarse de algo que, aseguran, no tiene solución: “Si te dan un diagnóstico y un pronóstico que no te gusta escuchar, no escuches. No voy a vivir mi vida en una línea de tiempo de dos, tres, cuatro años. Espero casarme de todos modos. Voy a tener hijos. Los voy a ver crecer. Voy a manifestar que eso suceda”, dijo.

Ahora sufre pérdida del cabello por las quimioterapias que recibe luego de su diagnóstico @sun_t_/TikTok

Al parecer, está lográndolo, ya que actualmente recibe quimioterapia de forma oral cada mes, al mismo tiempo que intenta con tratamientos complementarios como suplementos herbales y cannabis. “No sé qué está funcionando y no sé qué es exagerado, pero mientras las cosas sigan yendo bien, me quedaré con todo lo que tengo”, añadió.

¿Qué es el glioblastoma y sus consecuencias?

Se trata de un tumor cerebral maligno y el más común en el mundo. Esta enfermedad podría presentarse incluso en pacientes que nunca han tenido problemas médicos, ya que es hereditario. Y, según la Asociación Americana de Cirujanos Neurológicos, el 40% de los pacientes sobreviven al primer año después del diagnóstico, pero solo el 17% sobrevive al segundo.

Sus síntomas incluyen dolores de cabeza persistentes, cambios en la vista, dificultades para hablar, la pérdida del apetito y hasta cambios de humor repentinos.

