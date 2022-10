La actitud de Camille Vasquez, la abogada de Johnny Depp, con Kanye West que todos aplaudieron

escuchar

Camille Vasquez se volvió una de las abogadas más solicitadas en el mundo del espectáculo, sobre todo luego de su actuación en el juicio por difamación que enfrentó Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard. A partir de ese momento, varias celebridades requirieron sus servicios. Kanye West fue una de ellas, pero no por mucho tiempo, dado que la mujer de leyes rechazó representarlo por un fuerte motivo, el mismo por el que el rapero tiene problemas con varias marcas e incluso con sus representantes

En los últimos días, se anunció que Camille y el despacho para el que trabaja, Brown Rudnick, aceptaron trabajar para el exesposo de Kim Kardashian y defender sus intereses comerciales ante las denuncias y conflictos con algunas empresas, pero el fin de semana se retractaron, según información citada por Daily Mail.

En semanas previas, el rapero hizo comentarios despectivos contra la comunidad judía y, aunque luego se disculpó públicamente, volvió a hacerlo y ahora sin el interés de cambiar su opinión. La abogada había advertido que si West no retiraba sus dichos antisemitas, no podría trabajar con él, pero el cantante prefirió mantener su postura, aunque eso significara que Brown Rudnick no quisiera representarlo.

Kanye West compartió mensajes en Instagram sobre su postura en cuanto al movimiento Black Lives Matter, hace unas semanas @kanyewest

Tanto Camille como el bufete decidieron seguir adelante con su caso solo si cambiaba de parecer sobre sus ataques a los judíos, pero como se negó optaron por remover el contrato. Es así que el intérprete de “Praise God” se quedó sin abogada y sin la agencia que lo representaba, al mismo tiempo.

¿Qué dijo Kanye West sobre los judíos?

Kanye West realizó a principios de octubre una serie de entrevistas y publicaciones de redes sociales en las que pronunció comentarios antisemitas, además de que criticó el movimiento Black Lives Matter y originó una ola de odio hacia esas comunidades.

En algunas de las declaraciones insinuó que Sean Combs, mejor conocido como Puff Daddy, era controlado por los judíos, además de otros mensajes por los que lo condenaron: “Preferiría que mis hijos conocieran la Janucá (festividad judía) en vez de la Kwanzaa (fiesta que pertenece a la cultura afroamericana). Al menos vendría con algo de ingeniería financiera”, aseguró “Ye”.

Esto causó la molestia de decenas de celebridades, incluida Kim Kardashian, ya que los grupos antisemitas de Estados Unidos se levantaron en manifestación después de todo lo que Kanye dijo. Ahora hay pancartas contra los judíos en varios espacios del país norteamericano luego de que se elevó la ola de odio contra ellos.

Varias empresas y personalidades rompieron acuerdos que tenían con Kanye West, incluida la abogada Camille Vasquez

Adidas y otras marcas rompen contratos con Kanye West

Después de que el cantante reafirmó su postura ante la comunidad judía, tanto los usuarios de redes sociales como algunos famosos pidieron enérgicamente que se rompieran los lazos comerciales que diferentes marcas mantenían con él.

Los primeros en dar ese paso fueron Balenciaga, Vogue y también la agencia de talentos que lo representaba, CAA. Tanto productoras como firmas famosas creyeron que era una mala idea mantenerlo como cliente, después del revuelo que causó por sus comentarios antisemitas y “racistas”, desde su consideración. Por su parte, la casa productora MRC compartió que había archivado un documental sobre el rapero.

En tanto que Adidas fue la última empresa en anunciar el término de sus relaciones comerciales con West. A principios de mes, la marca deportiva informó que evaluaba la posibilidad de alejarse o mantener su contrato con Ye, pero después de los nuevos dichos por los que también Camille se retractó de representarlo, terminó su relación con “efecto inmediato”, según se leía en un comunicado.

