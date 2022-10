Mostró las cosas más bizarras e “inútiles” que compró en Miami y sus seguidores reaccionaron enérgicamente

escuchar

Ir a Estados Unidos de compras es desde hace años un deseo compartido por muchos latinoamericanos. Entre ellos, un lugar destacado merece una joven argentina que decidió compartir con sus seguidores de TikTok todo lo que adquirió durante su viaje al país norteamericano.

Identificada como Flor Monteforte, la joven generó muchas reacciones en los usuarios, quienes se preguntaron además cómo hizo para cargar luego todas esas “bolucompras”, tal como ella misma las definió, en su equipaje.

A lo largo de seis videos la tiktoker reveló en su cuenta todos los pormenores de sus vacaciones en Miami, Florida, especialmente de las compras que hizo. Aunque no detalló a qué tiendas acudió, ni cuánto gastó en total, sí se pudo notar que la mayoría de sus adquisiciones no pasaban de los diez dólares.

Mostró lo que compró en EE.UU. y se hizo viral por ser la envidia de muchos

El primer video que publicó en TikTok (@flormonteforte) ya tiene más de tres millones de reproducciones, debido a que compartió la colección de tazas que se compró en Disney, así como un teléfono móvil de última tecnología. A los usuarios les sorprendió todo el dinero que se gastó en ese shopping, así que le pidieron que les mostrara cada objeto que cargó de regreso a Argentina.

De esta manera, Floor se dio a la tarea de enseñarles desde pijamas y productos de belleza, hasta algunos utensilios de cocina y juguetes para perro. A continuación un listado de algunas de las “bolucompras” que hizo y que dejó en evidencia en sus seis clips:

Atomizador para eliminar malos olores del baño.

Luces led para adornar la ducha del baño.

Luces led para la piscina.

Inflables para la piscina.

Cepillo y secador para el pelo.

Decenas de mascarillas.

Velas aromáticas.

Golosinas para perro con temática de Halloween.

Depilador eléctrico de cejas.

Colección de tazas de Disney.

Lápices de figuras.

Dulces de todo tipo.

Al ser tantas adquisiciones, los usuarios de TikTok le preguntaron cómo le hizo para transportarlo todo sin tener problemas con la aerolínea. “¿Pagaste más maletas o cómo?”, le preguntó una persona mientras que otra le consultó por el tema de Aduanas en su país natal. “Saqué las etiquetas y se puede traer un celular por persona”, respondió ella.

La reacción de los usuarios

A muchos integrantes de su comunidad virtual los dejó encantados y con ganas de más videos, por eso se lo dejaron saber en los comentarios. “¿Quién dice que el dinero no da la felicidad? Yo sí que lo sería y por mucho”, “La plata sí te hace feliz al final”, “Hoy conocí la envidia”, “No me molestaría ser tú, aunque sea un día”, fueron algunos de ellos.

Mostró lo que compró en EE.UU. y se hizo viral por ser la envidia de muchos, parte 2

Pero, como es de esperarse en las redes sociales, también se hicieron presentes quienes tenían una opinión contrarias o al menos divergentes. Muchas personas criticaron las compras por inútiles mientras que otras repararon en los gastos (en dólares) que hay detrás de cada una ellas: “¿De qué trabajan tus papás? Así estudio lo mismo”, “Pero la mayoría de las cosas las conseguís acá”, “Yo también me compré eso cuando fui a Disney, en mis sueños...”, le comentaron.

LA NACION