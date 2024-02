escuchar

Un joven, de 28 años, que vive en una antigua lavandería de un barrio de Nueva York, en Estados Unidos, ha ganado popularidad en las redes sociales al mostrar la versatilidad de su hogar y, sobre todo, después de revelar cuánto paga por el alquiler de su peculiar vivienda, en una zona donde los costos pueden alcanzar los 3000 dólares mensuales, casi el doble de lo que el inquilino tiene que cubrir al mes.

En 2019, Sampson Dahl encontró un local que había funcionado como lavandería hasta 2005, en Maspeth, un barrio del distrito de Queens. Antes de él, otro inquilino habría añadido una pequeña cocina, lo que le dio al nuevo residente la posibilidad de convertir el espacio en su casa. Cuando se mudó por primera vez, el alquiler era de US$1750 y pagó dos meses por adelantado, además de un depósito de seguridad de US$875, según relató en entrevista para CNBC.

Sampson Dahl habita la vieja lavandería desde el 2019 YouTube Caleb Simpson

Antes de alquilar la lavandería, Dahl vivía en un autobús y, previo a eso, en un almacén de más de 900 metros cuadrados en Chicago, que compartía con unas 12 personas. Actualmente, vive solo, en un espacio de 240 metros cuadrados que transformó en un lugar exclusivo, con todo tipo de objetos que ha encontrado o le han regalado, con los que adornó el lugar.

“Me he centrado mucho en aprovechar el espacio, así que he organizado espectáculos, eventos y reuniones íntimas casi cada semana”, explicó Dahl en entrevista con el medio citado. “Ha sido una gran oportunidad para sumergirme más en el espacio”, señaló. Aunque reconoce que no genera mucho dinero con estas actividades, para él es más que suficiente para pagar el alquiler y seguir viviendo solo.

Cuánto cuesta el alquiler en una lavandería de Nueva York

Pese a que en 2021, su alquiler subió a US$1850 y actualmente paga US$1900, su costo por la vivienda aún está por debajo de lo que sitios como RentCafe indican que es la media de arrendamiento en la ciudad de Nueva York, que con datos al cierre de 2023 es de US$2925.

“Constantemente encuentro pequeñas cosas para poner en la pared”, le comentó el joven al creador de contenido Caleb Simpson en un video que fue publicado en YouTube en octubre de 2022, mismo que ha recibido 16.000 ‘me gusta’ y más de 639 mil reproducciones. En ese momento, el joven hizo un recorrido por el interior de su vivienda, que se ha convertido en un centro de reunión para muchos de sus amigos y vecinos.

Vive en una lavandería, pero espera mudarse

Al respecto de vivir en una lavandería en lugar de un departamento, el joven, que trabaja como diseñador de producción, señaló para CNBC: “Me gusta la libertad de un espacio comercial, aunque definitivamente hay menos derechos para los inquilinos”. Añadió que “algo parece más ético al mudarse a una tienda vacía que ha estado vacía durante años que alquilar un departamento en algún vecindario residencial con el que no estás familiarizado”.

El espacio de más de 240 metros cuadrados incluye una pequeña cocina y una gran sala de estar YouTube Caleb Simpson

Aunque a Dahl revela que le encanta el espacio que creó, compartió para el medio citado que solo vive allí porque es lo que puede permitirse en este momento para pagar en Nueva York, pero espera mudarse. Sin embargo, no dejará el espacio por completo, ya que le gustaría convertirlo en estudio colaborativo: “Será simplemente una tienda abierta para quien quiera entrar y aprender a pintar o continuar una pintura o aprender a grabar una canción o continuar una canción”.

“Vivir en un negocio me ha enseñado a tener ingenio de una manera que nunca antes había conocido. Realmente no puedo ser demasiado exigente con lo que se me presenta; solo tengo que aprovecharlo lo mejor posible. Y esa es la mayor habilidad que podría pedir”, cerró.