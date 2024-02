escuchar

Una joven originaria de la Argentina viajó a Estados Unidos para desempeñar un oficio por el que jamás imaginó que le pagarían lo suficiente para vivir cerca de Nueva York, tener la oportunidad de ayudar a su familia y hasta viajar por destinos internacionales. A simple vista, su labor luce fácil, pero tiene un importante nivel de responsabilidad que no cualquiera estaría dispuesto a asumir.

“Estoy en una de estas casas inmensas solas y puse una serie en la televisión”, dijo Karen Gómez, en un tono de voz bajo, en un clip publicado en su cuenta de TikTok, donde se la vio cómoda en un sofá mientras al mismo tiempo estaba atenta a lo que se veía en otra pequeña pantalla. “Ese es mi trabajo hasta las 11 de la noche. Mirar el monitor”, contó en la grabación.

En ese orden, en otra parte de su clip exclamó: “Yo no puedo creer que en Estados Unidos te paguen por hacer esto” y explicó que esa no era su principal fuente de ingresos. “No es común que paguen para que hagas esto, por lo menos en mi país [Argentina], o quizás la gente muy adinerada lo hace, pero yo no creo que mi familia haría esto”, sostuvo.

A menos de 24 horas de su publicación, el video de la joven argentina recibió más de 55.000 reproducciones en TikTok y generó decenas de comentarios de felicitación por encontrar un trabajo en EE.UU. que le permite generar ingresos sin tanto esfuerzo. En tanto que otros usuarios le preguntan sobre recomendaciones y guías para seguir el mismo camino.

Según sus publicaciones de redes sociales, Karen Gómez puede vivir cómodamente en EE.UU. con su labor como cuidadora @karengomez40 / Instagram

Karen suele compartir sus experiencias como niñera, así como sus constantes viajes por ciudades de EE.UU. e incluso por el extranjero, con lo que evidencia que sus ingresos le permiten darse algunos gustos.

Cuál es el trabajo de Karen Gómez y cuánto pagan

Aunque asegura que es un trabajo poco común en su país de origen, para las familias de EE.UU. constantemente surge la necesidad de tener que contratar una persona que cuide a los niños mientras los adultos atienden compromisos fuera de casa.

El trabajo de niñera que realiza Karen Gómez, también es conocido como au pair. Al postularse por una de las vacantes, los extranjeros tienen algunas facilidades para viajar a EE.UU., dirigidas a personas solteras, menores de 26 años, sin hijos, que puedan pasar un período de tiempo en el país, que generalmente es de 12 meses, para vivir con una familia de acogida y colaborar en algunas labores del hogar.

Para participar en el programa, los aspirantes deben cumplir con ciertas condiciones como contar con una licencia de conducir vigente y comprobar experiencia al cuidado de niños en los últimos tres años, así como un título de estudios secundarios o equivalente, y un buen dominio del inglés.

En EE.UU., este tipo de trabajo está limitado a 45 horas a la semana y no se deben exceder las diez horas por día. Según portales dedicados a la asesoría de este tipo de trámites, el sueldo mínimo por semana que una familia debe pagar a una niñera es de US$195 semanales.

Requisitos para ser au pair en EE.UU.

De acuerdo con el sitio www.aupair.com, estos son los requisitos que deben cumplir los interesados en ser au pair en EE.UU.:

Tener entre 18 y 26 años.

Buen nivel de inglés.

Ser soltero o soltera.

No tener hijos.

Poseer una salud estable.

Estar dispuesto a pasar un mínimo de un año en Estados Unidos.

Comprobar al menos 500 horas de experiencia en cuidado infantil en los últimos dos años.

Tener licencia de conducir y experiencia manejando.

No tener antecedentes criminales.