Alquiló una habitación, cuando llegó no estaba disponible y se vengó de una forma extrema

escuchar

“Es una larga historia”. Así comenzó el relato una mujer de Florida, EE.UU., que pasó por un momento de tensión cuando descubrió que había caído en una estafa. Después de alquilar una habitación por 1000 dólares para uno de sus viajes, cuando llegó comprendió que el lugar no estaba disponible. Muy molesta, se vengó del responsable con medidas drásticas.

Olivia publicó el clip en su cuenta de TikTok @livvoogus, que posteriormente fue replicado por otros usuarios en la red social. En las imágenes, apareció en medio de una discusión por llamada telefónica en el interior de un complejo de departamentos. “(...) Su nombre está en el código de wifi, Sr. Tyler, nacido en mayo de 1996″, afirma en el video. “No, no tienes un Airbnb, porque te desalojaron. O nos devuelves los US$1000 o me voy a quedar a dormir con tus padres”, advirtió. Una persona que acompañaba a la mujer y que grabó toda la escena, no pudo contener las carcajadas.

El posteo fue acompañado de la descripción: “Cuando viajas desde muy lejos para descubrir que tu alquiler en Airbnb es falso, haces todo lo posible para averiguar quién es el anfitrión y luego lo llamas para exponer a todos su información”. Ese primer clip sumó más de 18 millones de reproducciones.

Una mujer exhibió a un anfitrión de una plataforma de alojamiento y se volvió viral

El modus operandi de la estafa

La mujer, que actualmente reside en St. Petersburg, compartió un video de seguimiento en el que explicó al detalle todo lo que había ocurrido. Según relató, el incidente tuvo lugar en la víspera de Año Nuevo. Ella y sus amigas habían programado un viaje para ir a un festival de música en Jacksonville, así que reservaron una habitación con dos meses de antelación. “Todo se veía genial”, aclaró la creadora de contenido: “Él era un ‘superanfitrión’, tenía excelentes críticas y nosotras estábamos emocionadas”.

Cuando llegó el día, todo empeoró. Olivia relató que, mientras conducían al destino, enviaron varios mensajes al propietario, identificado como Tyler, quien les envió dos códigos diferentes para acceder a la residencia. Las alarmas se encendieron porque tampoco les contestó varias de sus preguntas.

Cuando llegaron a la puerta del alojamiento, las mujeres se dieron cuenta de que no podían entrar con ninguno de los códigos y tampoco las dejaba contactar al dueño. Incluso, recordó que un vecino que las vio afuera les contó que una pareja había estado en la misma situación una noche antes. “La persona que había vivido allí fue desalojada”, les explicó. “Porque según el contrato de arrendamiento, no está permitido rentarlo en la plataforma y simplemente nunca lo eliminó del listado”.

La venganza de la arrendataria

Sin pensarlo dos veces, la mujer y sus amigas actuaron de inmediato para no perderse el concierto y buscaron un hotel, pero todos estaban ocupados por las fechas y por otro evento deportivo que se celebraba esa misma noche. Finalmente, consiguieron hospedaje.

Una viajera contó el día que la intentaron estafar y cómo se vengó del responsable

La también tiktoker utilizó sus conocimientos para encontrar información del estafador en internet, incluso cuando apenas tenía su nombre. Fue así que descubrió la dirección de los padres. Con todo el historial, le mandó un mensaje de texto al sujeto para preguntarle si a esa ubicación debía llegar. Rápidamente, recibió una llamada del “anfitrión”.

Recibió su dinero y una recompensa

Luego de reportarlo en la plataforma de alojamiento, la compañía le reembolsó el dinero a Olivia y sus amigas. Además, les pagaron un porcentaje del hotel en el que se hospedaron la noche siguiente. Aunque el problema se solucionó, la tiktoker subrayó que la empresa de alojamiento debió pagar por todo.

En los comentarios, la comunidad virtual aplaudió su plan. Algunos aprovecharon para contar sus propias anécdotas y dar consejos: “Igual deberías contactar a sus padres, para delatarlo”; “Yo me habría presentado en la casa de sus padres con la policía”; “Chica, me pasó igual, pero en un Airbnb que había contratado por tres meses. Me dijeron que ‘intentarían reembolsarme mis US$8000′”, escribieron.

LA NACION