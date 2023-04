Tenía un asiento en la ventana del avión, pero cuando llegó se encontró con algo que lo desilusionó y la azafata lo ignoró

escuchar

Los vuelos pueden estar llenos de sorpresas, algunas agradables y otras no. Lo segundo le sucedió a un hombre que reservó un pasaje para sentarse a un lado de la ventana. Sin embargo, al abordar se dio cuenta de que sería imposible disfrutar del paisaje desde las alturas, ya que el avión no tenía ventanilla en esa fila. El pasajero se acercó a la tripulación para buscarle una solución a su problema, pero las cosas no resultaron a su favor.

El joven, identificado como Eric Roberts, compartió en su cuenta de TikTok su particular experiencia. En la grabación mostró su rostro desilusionado mientras le hacía una consulta a una azafata. “Disculpe, en realidad reservé un asiento junto a la ventana”, le dijo. La profesional le contestó: “¿Y cuál es el problema?”. Luego de que el pasajero se quedara callado por unos segundos, dejó ver que en esa fila no había ventana. Aun así, la auxiliar de vuelo pareció no detectar la falla. “Nada, no importa”, le contestó Eric al percatarse de que no le darían una solución.

El clip se viralizó rápidamente, hasta el momento cuenta con 2,4 millones de reproducciones y más de mil comentarios. La desafortunada experiencia del hombre se convirtió en un momento cómico para sus seguidores, quienes dejaron algunos consejos en los comentarios para que otras personas no pasaran por lo mismo. “No reserve en la undécima fila, nunca pague por eso”; “El diseño del avión 737-800 no tiene ventana en el asiento 10 y 11″; “Antes de reservar, busqué en Google el modelo del avión para que eso no me pasara”; “Cuando te das cuenta de que no va a ayudar después de esa respuesta (la azafata)”, escribieron.

¿Cuáles son los beneficios de un asiento con ventana?

Los asientos con ventana no solo permiten a los pasajeros disfrutar del paisaje desde el despegue hasta el aterrizaje, sino que tienen otros beneficios extra, explica International Citizen Group, un sitio experto en viajes. Estos son:

Los pasajeros tienen un lugar para descansar la cabeza mientras duermen .

. Algunas personas afirman que ayuda con la claustrofobia.

No es necesario levantarse de su asiento si alguien de la fila quiere entrar o salir.

si alguien de la fila quiere entrar o salir. Tienen el control principal para abrir o cerrar las cortinas de la ventana.

No obstante, también hay algunos inconvenientes, como las salidas al baño, ya que se tiene que pedir permiso a los otros pasajeros de la fila. Además, estos espacios podrían ser más fríos, debido a que, generalmente, están ubicados contra las rejillas de ventilación.

El sitio también detalla cuáles son los pros de viajar en un asiento del pasillo:

Fácil acceso para ir al baño.

para ir al baño. Más espacio para las piernas, ya que pueden extenderse en el pasillo.

Rapidez para salir del avión.

para salir del avión. Se puede acceder al equipaje del compartimento superior durante el vuelo.

Los aspectos negativos son los posibles choques de los carritos de los miembros de la tripulación en los que reparten alimentos y bebidas, así como la limitada vista de la ventana. Los pasajeros deberán tomar en cuenta todas las posibilidades y reservar los asientos que se acomodan a sus necesidades.

