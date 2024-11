Tiene 80 años, pero parece mucho más joven y revela los hábitos que la ayudan a mantenerse vital

Sheila Stothard tiene 80 años y vive en Ontario, Canadá. Es la abuela de un reconocido experto en fitness y una de sus alumnas más dedicadas. Junto a su marido, que tiene 84 años, han hecho de la vida saludable un pilar de su vida.

Los videos de sus sesiones de entrenamiento junto a su nieto, el influencer de fitness Phil Mackenzie, donde se ven sus increíbles logros causan furor en las redes. Muchos se preguntan por las claves de tanta vitalidad.

Recientemente, Stothard compartió una charla con Business Insider donde relató la base de sus logros. En el diálogo, la mujer no refirió a ejercicios complejos realizados con máquinas de última generación, sino que detalló un conjunto de prácticas que están al alcance de todos y cuyos resultados están a la vista.

Las claves para sentirse de 30 a los 80 años

Los ejes de la rutina diaria de Stothard se sintetizan en tres conceptos simples: moverse todo lo posible, alimentarse adecuadamente, y dormir bien.

La rutina de ejercicios

Según le detalló la mujer a BI, diariamente camina a todas partes. Si se trata de hacer las compras, buscar a sus bisnietos o ir de visita a lo de una amiga, siempre que se puedan hacer esos recorridos caminar es su primera opción.

“No voy al gimnasio ni nada para mantenerme en forma. Simplemente, siento que es mucho para hacer a esta edad. Camino a todas partes. Estamos en Toronto, donde hay muchas colinas. Siento que eso es suficiente para mí”, le explicó la mujer a BI.

Obviamente, sobre esa base, Stothard incorpora en ocasiones los consejos de su nieto y por lo que se ve en muchos videos logra una gran performance.

Pero la base, es caminar y caminar, algo que siempre le gustó hacer y no quiere resignar por el paso del tiempo. “Nunca conduzco ni utilizo el transporte público, camino a todas partes”, reitera.

La alimentación cuidada

Amante de la cocina, la mujer aprovecha esta pasión para mantener una dieta saludable. En su casa todo se “cocina desde cero” y las bases de sus recetas son alimentos frescos no procesados.

Las frutas, las verduras, los frutos secos, el pollo y el pescado - que come como mínimo una vez a la semana - están presentes en todos sus platos. Las patatas y los boniatos al horno son su debilidad, según le contó a BI.

Junto con su cuidadosa selección de frescos, la otra pauta que guía su alimentación es evitar los excesos. Aun tratándose de alimentos naturales, la mujer detalla que trata de ser sumamente sensata a la hora de planificar las porciones, para que no solamente el qué, sino también el cuánto la hagan sentirse plena y vital.

Sheila y su marido junto a los más pequeños de la familia. (instagram)

Descanso reparador

“Si me levanto después de las 6 de la mañana, creo que he dormido hasta tarde. Soy muy constante con mi rutina de sueño y nunca me acuesto tarde, prefiero estar en la cama a las 9:30 pm”, le explica la mujer a BI.

Más allá del horario que se escoja para empezar el día, tener una rutina de sueño regular, de entre 7 y 8 horas diarias, es recomendada por todos los expertos, afirman desde la publicación.

Asimismo, plantean que a inicios de 2024 se presentó un estudio que “sugiere que recuperar el sueño perdido en los días libres puede ayudar a reducir los riesgos de enfermedades cardíacas”. Si quedaban dudas de que Stothard tiene claves muy correctas, la ciencia también la avala.