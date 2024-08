El secreto de la longevidad se esconde en este rincón de California: un destino con alta calidad de vida

Escuchar

Un nuevo ranking clasificó a 500 comunidades de Estados Unidos con respecto a la salud de su población y otros factores relacionados. Entre las 25 que destacaron, se encuentra este lugar en California, que podría ser el secreto de la longevidad para muchos de sus residentes, gracias a su bajo porcentaje de población sin seguro, su alta esperanza de vida, y acceso a la atención médica.

Un análisis realizado por US News and World Report, denominado ‘Comunidades más saludables 2024′, estableció que el “lugar donde se vive puede determinar la calidad de vida y la duración de la misma”. Factores como el desempeño económico, el sistema educativo, la disponibilidad y asequibilidad de la vivienda y otros elementos, pueden afectar la calidad de vida de los residentes y crear comunidades más sanas o enfermas.

"El lugar donde se vive puede determinar la calidad de vida y la duración de la misma", determinó el nuevo ranking VLADIMIR GAPPOV - Freepik

El ranking mide componentes determinantes relacionados con la salud de la sociedad, con el objetivo de que todos los involucrados tomen decisiones sobre políticas y prácticas que puedan mejorar los resultados. Para determinar las calificaciones, se tomaron en cuenta 92 indicadores en 10 categorías, de estas, la salud de la población y la equidad fueron las de mayor ponderación.

San Mateo, la comunidad de California más saludable

Con una población de más de 750 mil habitantes, el condado de San Mateo, situado en el área de la Bahía de San Francisco, se ubicó en la posición 21 entre las comunidades más saludables de Estados Unidos. Su puntuación general fue de 85,52. El primer sitio se lo llevó Falls Church, en Virginia, con una calificación total de 100, seguida de Los Alamos, Nuevo México y Douglas, Colorado, en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

San Mateo destacó en el ranking en las categorías de salud de la población, con 95 puntos; economía, con una calificación de 92, y alimentación y nutrición, con 96. Sin embargo, no resultó bien calificado en factores como vitalidad comunitaria, en la que solo logró 39 puntos, y alojamiento, en el que obtuvo 41 de calificación.

La categoría de salud de la población evalúa el acceso a la atención, los comportamientos saludables, las condiciones en el área sobre el tema y la salud mental, entre otros. En este contexto, el condado resaltó con solo un 4,7% de la población sin seguro de salud, mientras que el promedio nacional es de 11,5% y la esperanza de vida de 85,5 años, cuando el promedio del país es de 75,8 años.

Cómo es el condado de San Mateo, en California

El condado de San Mateo está ubicado entre las ciudades de San Francisco y Palo Alto, por lo que está vinculado a la región de Silicon Valley. “Cuenta con gran belleza natural, pero también tiene toda la emoción de una zona cosmopolita”, describen en el sitio de Visit California. Por su parte, US News and World Report destaca que alberga docenas de parques, senderos y playas, así como la serpiente de liga de San Francisco en peligro de extinción y la mariposa enana de San Bruno.

El condado de San Mateo cuenta con gran belleza natural y muchas actividades al aire libre Facebook County of San Mateo - Government

“Dividida por las montañas de Santa Cruz, la parte oriental del condado está más densamente poblada, mientras que su mitad occidental es más rural y alberga tierras protegidas y no desarrolladas”, indicaron en el ranking.

Cuenta con una extensa opción para visitantes, con más de 170 hoteles, restaurantes y actividades al aire libre, gracias a su clima. “Los increíbles productos frescos, mariscos recién pescados del Pacífico y la producción local de queso, vino y microcervecerías son la receta ideal para unas vacaciones perfectas”, precisa el sitio de visitas del Estado Dorado. También señala que numerosos restaurantes han sido galardonados, y que sus museos, teatros y galerías de arte, así como los cuatro centros comerciales, hacen que la estadía de los viajeros resulte memorable.

LA NACION