Tiene miedo a volar y revela cuál es su particular estrategia cuando se sube a un avión: “Muy efectiva”

El miedo a volar suele afectar a muchos pasajeros. Sin embargo, no siempre es evitable el momento de enfrentarse al temor para subir a un avión y cumplir con compromisos laborales o hasta para vacacionar en una distancia que no puede recorrerse por tierra. Las personas han tenido que idear estrategias para sobrevivir sin contratiempos.

Una usuaria ucraniana de TikTok, con el usuario kateryna.sich, publicó un clip de humor sobre cómo hace para sentirse menos nerviosa antes de un despegue. “Esto de hecho funciona mejor que el Benadryll”, escribió al pie en referencia a un medicamento que es usado como sedante.

Una pasajera compartió lo que hace para calmar sus nervios antes de un vuelo

El video muestra a la mujer viendo pasar a cada uno de los pasajeros por el pasillo del avión y un texto que dice: “Yo evaluando a todas las personas en el avión pensando: ‘Dios no le arrebataría la vida, parece buena persona, el avión no va a caerse, estoy segura’”.

Por los comentarios que recibió, Kateryna puede sentirse acompañada en lo que considera una efectiva estrategia para calmar los nervios. “Pensé que era la única con esa idea”, “cuando hay un bebé, el alivio es enorme”, “cuando veo niños a bordo pienso ‘no vamos a accidentarnos, estamos bien’”, escribieron varias usuarias.

Pero hay quienes dicen haber aprendido a “leer” los gestos de las asistentes de vuelo para sentirse tranquilos cuando hay turbulencia: “Yo veo a las azafatas, si están sonriendo o no se ven preocupadas, me tranquilizo”, alguien más comentó: “Me digo a mí misma: ‘esta tripulación no quiere morir hoy, entonces estoy segura’”.

Probablemente, este sea solo un clip de humor y no esté relacionado con un temor real a volar, pero las estadísticas apuntan a que la aerofobia es uno de los miedos más recurrentes entre las personas.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, define la fobia como: “un miedo intenso e irracional a algo que representa poco o ningún peligro real” y aporta que aproximadamente el 12,5% de los estadounidenses tendrán que lidiar con alguna.

De este porcentaje, la aerofobia es padecida por entre el 2,5% y el 6,5% de la población. Pero también existe el miedo moderado que no llega a ser fobia y en los vuelos es común que se presente.

La pregunta de un usuario de Quora, generó respuestas de asistentes de vuelo sobre cómo reaccionan ante un pasajero con miedo. Una de ellas dijo que en su aerolínea el proceso comienza con el check-in, si el personal es informado sobre esto, tomarán los cuidados necesarios para que el viaje sea cómodo.

Una azafata contó cómo ayudan a los pasajeros nerviosos durante un vuelo Unsplash

“A veces ayuda explicar qué es la turbulencia, o que estamos anticipando un clima agitado tres horas después del vuelo para que no se asusten cuando llegue. Si se trata de claustrofobia, haré todo lo posible para trasladarlo a un asiento del pasillo o invitarlo a visitar el área de cocina para estirarse y tomar un respiro”, escribió Olivia Roqua.

La azafata cuenta que, cuando el temor del pasajero es incontrolable, ha tenido que comunicarse con el capitán para que explique por el altavoz cuánto durará aproximadamente la turbulencia y la causa, con el fin de que la persona sepa que todo está bajo control.

