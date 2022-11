Una mascota se escapó de su dueño en pleno vuelo y generó todo un debate en redes

escuchar

Las situaciones a bordo de un avión siempre son impredecibles. Las historias que suelen compartir los viajeros en redes dan cuenta de muchos asombros, con compañeros que hacen un traslado “de terror” o, como en este caso, con algunos invitados inesperados.

Dice el refrán que “el perro es el mejor amigo del hombre”, así que Amanda, una mujer que viajaba en Southwest Airlines, dio la prueba de que al menos así fue en su vuelo.

La pasajera grabó el momento en el que el ambiente se alteró por la presencia de un bulldog francés, que mostró su curiosidad al caminar por los pasillos. Los perros, así como otras mascotas, se han vuelto miembros importantes en el núcleo de varias familias. Por lo que algunas personas no dudan en involucrarlos en sus planes de viaje.

En el caso de este vuelo, los anuncios del piloto para encontrar al propietario no tuvieron éxito al principio. Amanda compartió el relato en Twitter: “Un perro francés andaba por los pasillos. A pesar de los anuncios de los auxiliares, nadie lo reclamaba. Finalmente, su dueño se despertó de una siesta y dirigimos a este cachorro de vuelta a su asiento”, escribió.

Un perro se escapó en pleno vuelo de Southwest Airlines

En el video con el que acompañó su publicación se veía a la mascota mientras se acercaba a los otros pasajeros en busca de atención. Finalmente, su propietario despertó de su siesta y se encontró con que su fiel amigo había decidido explorar terrenos desconocidos.

Debate por la presencia de animales en los vuelos

Al parecer, según la descripción de Amanda Dukes en Twitter, ella es reportera del canal de televisión West TV de Orlando. Como respuesta al video, varias personas se apresuraron a dejar sus impresiones. Mientras algunas desearon haber estado ahí, otras aseguraron que el can pudo representar un peligro.

“Tuvieron suerte de que la mayoría eran amantes de los perros. Se supone que el perro estaba fuera de su perrera de viaje. Por suerte era simpático porque pudo haber mordido a alguien”, escribió una persona en varios puntos.

No obstante, no todos le dieron la razón: “Eso sí que es una dulce distracción, un perrito de consuelo inesperado en un vuelo. Todos deberíamos tener la suerte de tener uno”, dejó otro usuario. En tanto que un tercero comparó la presencia del animal con un alimento: “Ya no sirven maníes en los aviones por los alérgicos a los maníes, ¿por qué permiten a los perros en los aviones si hay gente alérgica a los perros?”, cuestionó.

La cuenta de Twitter de Southwest Airlines también dejó dos reacciones en la publicación original. En la primera solo fue un gif de una mujer con la frase: “No, su dueño estaba dormido”. El segundo comentario todavía tenía un tono de diversión, pero el administrador del perfil le solicitó más detalles a la pasajera: “Jajaja Amanda. ¿Este vuelo salía de Orlando?”, se leía entre las interacciones.

Un Boeing 737 de Southwest Airlines de pasajeros despega del aeropuerto Fort Lauderdale-Hollywood en Fort Lauderdale, Florida

Si bien cada día hay más empresas que permiten llevar a los animales, muchas de ellas tienen especificaciones sobre el tema, que consideran las razas que pueden viajar en la cabina y las que no. En el caso de Southwest Airlines, admite gatos y perros domésticos de tamaño pequeño y vacunados para ir con los pasajeros en la cabina debajo del asiento. Todas deben transportarse en un portamascotas adecuado.

