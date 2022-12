Tiene ocho años, pidió trabajo en EE.UU. para cumplir un sueño y emocionó a todos: “Lavo muy bien los platos”

escuchar

Dicen que la inocencia de los niños supera barreras y Nash Johnson lo demostró. El pequeño solo tiene ocho años y vive en Lexington, Kentucky. Todavía está en primaria, pero sus ganas de conseguir sus objetivos son muy grandes. A pesar de su corta edad, ya tiene una noción de las buenas finanzas y la importancia de poseer una fuente de ingresos. Por eso, decidió pedir trabajo en un restaurante, a escondidas de sus padres.

El pequeño deseaba tener una consola de videojuegos tipo Xbox. Sin embargo, a diferencia de otros niños de su edad, no quería pedírsela a sus padres. Su objetivo era lograrla por sus propios méritos, así que decidió solicitar empleo como lavaplatos en el restaurante Drake’s Leestown. Luego de ganarse el dinero de manera honrada, compraría el artefacto electrónico con el que soñaba hacía tiempo.

El estudiante se postuló sin mencionar una sola palabra a sus papás. “Es el trabajo más fácil que conozco. Además, soy muy bueno lavando platos”, compartió Nash, en entrevista para Good Morning America. Consideró que, sin duda, el trabajo sería suyo, razón por la cual estaba muy emocionado.

La mujer narró la historia de su hijo, que fue a pedir trabajo para comprar una Xbox

Lo que el pequeño no imaginaba es que el restaurante le diría todo a sus padres. En el caso de Estados Unidos, el requisito principal para trabajar es tener como mínimo 16 años. Por este motivo, Johnson no solo no fue contratado, sino que el personal del restaurante dio aviso a sus progenitores.

“Este chico no tiene miedo de fallar. Es de esas personas que van por lo que quieren. La educación financiera es muy importante en nuestra familia. Él pensó: ‘Puedo conseguir más dinero si tengo un trabajo. Eso dará más ingresos que hacer mis responsabilidades de la casa’”, relató Brenda Johnson, la mamá de Nash, al medio citado.

La mujer estaba muy feliz por el liderazgo que demostró su hijo, aunque en realidad no la sorprende. Conoce bien a su hijo y sabe cómo éste suele luchar incansablemente por sus sueños; una actitud que ella espera conserve hasta ser mayor. “No tengas miedo de conseguir lo que deseas. Si quieres algo, ve por ello”, le dijo a su pequeño en la misma entrevista.

Una increíble sorpresa para el niño trabajador

A pesar de no cumplir con el perfil para ser contratado, el niño recibió una sorpresa por parte de los empleados de Drake’s Leestown. Cuando el establecimiento se enteró de sus intenciones de trabajar, decidió invitarlo a ‘una capacitación’ como lavaplatos.

Nash Johnson acudió al restaurante en el que pidió trabajo y lo sorprendieron con un Xbox Good Morning America

Sin embargo, cuando el chico llegó, lo sorprendieron con un regalo: una consola Xbox. Su caso les pareció tan noble a los dueños del comercio que consideraron el obsequio como un buen gesto para Nash. A pesar de su corta edad, se mostró muy agradecido porque le concedieron el deseo que tenía hacía tiempo. También aclaró que sus ganas de trabajar no desaparecieron: “Estaba impresionado, muy impresionado, pero me encantaría tener las dos cosas: el trabajo y el Xbox”, cerró.

