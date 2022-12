Por qué a los padres de niños exitosos no les preocupa el uso de las pantallas

escuchar

Con pantallas por todos lados en el día a día, uno de los debates abiertos actualmente es acerca del tiempo que los niños pasan frente a dispositivos electrónicos. Sin embargo, esto podría no ser una preocupación de todos los padres, dado que algunos se enfocan más en empoderar a sus hijos con habilidades complementarias para evitar que esta exposición sea dañina.

Se dice que el exceso de tiempo frente a la pantalla de un teléfono inteligente o una tableta podría representar un riesgo de salud para los niños. Los estudios han demostrado que las pantallas pueden detonar problemas como la obesidad, la alteración de los patrones de sueño, los problemas de comportamiento, el aislamiento social e incluso la adicción al consumo de contenidos en estos dispositivos.

Además, pueden limitar la capacidad de los niños para realizar actividades como el juego al aire libre y la actividad física, que son esenciales para un desarrollo saludable. Por lo tanto, la recomendación general es que los padres impongan límites razonables al uso de las pantallas de sus hijos y se aseguren de que practican actividades que promueven la interacción social y la actividad física.

Los niños pueden encontrar en la tecnología un aliado de su desarrollo Compare Fibre / Unsplash

No obstante, un estudio publicado por la revista científica Nature podría cambiar la perspectiva dominante respecto al nexo entre las pantallas y los riesgos para el bienestar infantil.

“La asociación que encontramos entre la utilización de tecnología digital y el bienestar de los adolescentes es negativa, pero pequeña, explicando como máximo el 0,4 % de la variación en el bienestar (…) Estos efectos son demasiado pequeños para justificar un cambio de política”, se lee como parte de las conclusiones de la investigación.

A esta nueva visión aporta la columnista Melinda Wenner Moyer, quien enfatiza que una buena cantidad de padres ya no se preocupa por establecer límites para el tiempo que los niños pasan frente a pantallas, sino en ayudarles a desarrollar habilidades complementarias para que esto no se convierta en un perjuicio.

Es importante que la familia entienda que la tecnología no es una "mala" influencia Ben Mullins / Unsplash

De la investigación de Wenner para su libro How to Raise Kids Who Aren’t Assholes: Science-Based Strategies for Better Parenting--from Tots to Teens se enlistan las tres habilidades que los papás pueden desarrollar en los pequeños.

Cómo evaluar a los medios : Al navegar por un sitio web o una aplicación, padres e hijos deben revisar el contenido, el acuerdo de privacidad y las reseñas para poder identificar si se trata de un sitio que difunde información falsa o engañosa.

: Al navegar por un sitio web o una aplicación, padres e hijos deben revisar el contenido, el acuerdo de privacidad y las reseñas para poder identificar si se trata de un sitio que difunde información falsa o engañosa. Negociar los límites de las pantallas : La especialista en crianza recomienda que en una reunión familiar se discutan las reglas que todos los miembros de la familia tendrán que acatar, tales como un horario de “toque de queda” en el que todos los dispositivos deben apagarse, o la obligación de que los niños pidan permiso antes de usar un gadget.

: La especialista en crianza recomienda que en una reunión familiar se discutan las reglas que todos los miembros de la familia tendrán que acatar, tales como un horario de “toque de queda” en el que todos los dispositivos deben apagarse, o la obligación de que los niños pidan permiso antes de usar un gadget. Hacer que la tecnología funcione para bien: “Enseña a tus hijos que las pantallas y la tecnología no son categóricamente ‘malas’ influencias”, concluye Melinda Wenner en su colaboración para el blog de CNBC Make It. De tal manera, los padres podrían cuestionar a los niños después de usar un artefacto: ¿Qué aprendiste? ¿Con quién hablaste? O ¿cómo te sientes después de lo que viste?

