Es cubana y arremete contra los hombres en Miami por una situación que vivió: “Ya no existen”

Una mujer de origen cubano dio su testimonio sobre una mala experiencia en su cuenta de TikTok y se volvió viral. Se dedica también a hacer contenido en redes sociales en el que cuenta cómo es su día a día en Miami, ciudad en la que reside desde hace algún tiempo. En uno de sus últimos videos, relató por qué cree “ya no existen hombres, ni caballeros, ni nada” en el sur de Florida.

Al parecer, La Cubana (@lacubanatiktok), como se hace llamar en las plataformas digitales, tuvo una cita con un hombre. Estaba muy emocionada y pensaba que todo iría de maravilla. Consideraba que nada podía salir mal o al menos eso esperaba, pero la vida le dio una sorpresa. Su experiencia romántica tuvo un giro inesperado.

Según su testimonio, sus esperanzas de encontrar al amor de su vida en Estados Unidos aumentaron en cuanto vio al individuo. “Salgo con este muchacho, de lo más bonito y todo. En un Maserati que estaba echando humo. Educado que hasta me abrió la puerta para que yo me sentara. Yo me sentí una reina, una princesa, una diva”, relató.

Una cubana dijo por qué cree que en Miami "no hay caballeros"

No obstante, esas expectativas se esfumaron cuando el hombre le hizo una pregunta desubicada. Si bien la tiktoker no especificó qué fue lo que le dijo, aclaró que era de lo más insultante en su vida: “Ese muchacho me ha dicho una cosa a mí, que yo me quedé fría. Yo me quería bajar del carro, tirarme en el medio del pavimento. Yo me quedé loca, yo no puedo entender cómo hay gente así”, compartió en tono molesto.

De inmediato, la grabación se volvió viral, al grado de acumular casi un millón de reproducciones. La mayoría de la gente se sorprendió por cómo la extranjera se expresó sobre los ciudadanos floridenses. Además, se quedaron atónitos por ver su nivel de molestia.

Las reacciones a la cita fallida de la cubana en Miami

Los usuarios que reprodujeron el clip de la tiktoker comenzaron a especular sobre cuál había sido la frase que el sujeto le había dicho. Es que ella no quiso compartir lo que había ocurrido exactamente. Por lo tanto, la comunidad virtual no dudó en hacer sus propias suposiciones.

La mujer prefirió mantener esos detalles en privado y solo se limitó a darles ‘Me Gusta’ a los comentarios de sus seguidores. También demostró la gracia que le causaron algunas de las opiniones: “Seguro te dijo que tú pagas la gasolina”, escribió una persona. Otro usuario la cuestionó: “¿Te preguntó el precio?”, y la tiktoker respondió: “Peor que eso”.

Miami, Florida, es una ciudad con muchos atractivos, en donde el clima soleado predomina casi todo el año Unsplash

A pesar de que al final no dio una respuesta concreta, sí les dejó en claro a los espectadores que los hombres de Miami no son de su preferencia de ahora en adelante. Eso propició que más personas le dieran contundentes mensajes y especulaciones: “Le dijo ‘el de atrás paga’”; “Seguro le dijo ‘a mí no me gusta pagar todo, cada uno paga lo suyo y nadie mantiene a nadie’”; “El man le dijo que eso (la salida) no le iba a salir gratis”; “Si el Maserati estaba echando humo, estaba descompuesto”, le dejaron a la usuaria cuyo video se hizo viral.

