Da tips para la seguridad en el equipaje que “te salvarán la vida” y es viral

La pérdida o el retraso del equipaje es uno de los problemas más comunes a los que se enfrentan los viajeros cuando vuelan en avión, pero también lo es la preocupación de sufrir un robo de artículos de la maleta a la hora de las revisiones o durante la estadía en la terminal. Por este motivo, una tiktoker compartió una sencilla, pero valiosa recomendación para no correr riesgos.

Hay personas que optan por utilizar un candado en su equipaje documentado. Aunque generalmente esto evita que personas no autorizadas puedan tener acceso al interior, la cuenta en TikTok de la agencia de viajes @laurystours alertó al respecto de un riesgo a considerar a la hora de usar estos dispositivos.

“Fácilmente te la pueden abrir y cerrar con la misma cremallera y aparentar que no ha pasado nada”, explicó la creadora de contenido mientras mostró la técnica. Con un simple bolígrafo se podría vulnerar la seguridad de una valija.

Tiktoker revela valioso tip para asegurar equipaje

Para arreglarlo, según dijo, basta con sujetar la unión de los cierres con un candado, que a su vez estará unido con un plástico o precinto a alguna parte fija del equipaje, como el asa superior. De esta manera, se evita que tenga movilidad transversal. Así, en caso de que ocurra una violación, sería evidente al no poder revertir la apertura.

Los candados para el equipaje suelen costar alrededor de diez dólares y deben estar homologados por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), lo que significa que se diseñan para que los agentes del aeropuerto puedan abrirlos sin romperlos o dañarlos con herramientas especializadas en caso de que sea necesario realizar inspecciones de seguridad.

Al comprar un candado para equipaje, hay que fijarse que esté claramente marcado como aprobado por la TSA. También es importante comprobar que tenga el tamaño y la forma correctos para el tipo de equipaje que se usará. Una vez elegido el candado, habrá que fijarlo cuidadosamente a través de todas las aberturas de las cremalleras antes de entregar las valijas a la aerolínea.

Viajeros alertan otros riesgos: “Cortan con tijera”

El video publicado por @laurystours ya rebasa el millón de reproducciones en TikTok. Aunque la mayoría de los usuarios agradecieron la recomendación y aseguraron que lo probarían en su siguiente viaje, también aparecieron quienes tuvieron otra opinión. Según sus reacciones, a pesar de que aplicaron el truco, sufrieron la vulneración de su equipaje.

El equipaje puede sufrir daños debido a una mala manipulación por parte del personal del aeropuerto CHUTTERSNAP / Unsplash

“Yo hice eso y me trozaron el cincho lo bueno es que envolví todo en una toalla y no encontraron nada para sacar”; “Igual manera meten el bolígrafo, solo que ya no lo podrá cerrar, no cambia nada, igual perdería mis cosas”, dejaron en los comentarios; “Esos precintos también los abren, lo mejor es buscar un candado con el arco más largo y así va más seguro”, recomendó otro en esta línea.

El equipaje facturado también puede sufrir daños durante el transporte debido a una mala manipulación por parte de los transportistas o del personal del aeropuerto. Es por eso que siempre hay que investigar con el personal de la aerolínea las políticas en caso de robo o extravío para poder reclamar en caso de ser necesario.

En algunos casos, el equipaje puede incluso ser robado del compartimento del avión o en la recogida en el aeropuerto. Para proteger las pertenencias y asegurarse de que llegan a salvo, nunca estará de más comprobar todas las normas de la compañía aérea antes de hacer las maletas.

LA NACION