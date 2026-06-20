Timber fuera y De Jong es duda en Países Bajos para duelo con Suecia

El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, informó este viernes que una lesión dejó fuera del crucial duelo de este sábado contra Suecia en Houston al mediocampista Quinten Timber, mientras que Frenkie de Jong está en duda.

"Hubo una colisión que le provocó una leve conmoción cerebral a Quinten, por lo que no jugará este partido. Después de este partido es posible que esté listo", dijo Koeman en conferencia de prensa en el Houston Stadium, sobre el jugador del Olympique de Marsella.

"Frenkie también tenía molestias leves respecto a su estado físico (...) Veremos cómo se encuentra mañana (sábado)", comentó, en tanto, sobre el mediocampista del Barcelona, sin dar más detalles sobre la lesión.

Luego, haciendo gala de su español, en un momento se refirió a la importancia del duelo de este sábado ante una Suecia que viene de golear 5 a 1 a Túnez, mientras su equipo logró un empate 2 a 2 con Japón en el inicio del Grupo F.

"Sabemos en Países Bajos que la presión siempre existe. Tenemos un equipo fuerte. Necesitamos los tres puntos mañana. Es una presión a la que estamos acostumbrados (...) Tenemos la ayuda del público y ojalá que podamos celebrar mañana (sábado) los tres puntos", agregó.

Koeman tampoco confirmó si el delantero Memphis Depay, del Corinthians, será parte del 11 inicial.

"No sé si estará entre los once titulares. Lo veremos. Por supuesto, es un jugador que podría aportarnos mucho. Siempre ha aportado mucho. Así que cuando lo necesitemos, estará en el campo", agregó.

También destacó la capacidad ofensiva de sus rivales, sobre todo de los delanteros Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

"No nos asustamos. Por supuesto que son grandes jugadores. Rindieron muy bien contra Túnez. Tienen mucha velocidad. Son fuertes. Así que nos centraremos en ellos. Les prestaremos atención. Pero también tenemos que centrarnos en todo el equipo sueco (...) Esperemos ganarles mañana", agregó.

El también exjugador neerlandés reflexionó sobre los favoritos en el torneo y las sorpresas que han aparecido en duelos con países que no son considerados potencias en el fútbol.

"No hay partidos fáciles para los equipos fuertes, hay que jugar con la misma intensidad y esto no depende del rival", dijo Koeman.

"Y los equipos de países pequeños, con todo respeto, cada vez aprenden más, físicamente, tácticamente, cada vez están mejor preparados", agregó.