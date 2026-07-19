Todos los resultados del Mundial 2026

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Resultados de la 23ª edición del Mundial de fútbol, organizado por EE.UU., México y Canadá, que terminó este domingo con la victoria de España por 1-0 ante Argentina en la final disputada en East...

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Resultados de la 23ª edición del Mundial de fútbol, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, que terminó este domingo con la victoria de España por 1-0 ante Argentina en la final disputada en East Rutherford, en las afueras de Nueva York.

Fase de Grupos

Grupo A

México - Sudáfrica 2 - 0

Corea del Sur - República Checa 2 - 1

República Checa - Sudáfrica 1 - 1

México - Corea del Sur 1 - 0

República Checa - México 0 - 3

Sudáfrica - Corea del Sur 1 - 0

Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif

1. México 9 3 3 0 0 6 0 6 CLASIFICADO

2. Sudáfrica 4 3 1 1 1 2 3 -1 CLASIFICADA

3. Corea del Sur 3 3 1 0 2 2 3 -1 ELIMINADA

4. República Checa 1 3 0 1 2 2 6 -4 ELIMINADA

Grupo B

Canadá - Bosnia 1 - 1

Catar - Suiza 1 - 1

Suiza - Bosnia 4 - 1

Canadá - Catar 6 - 0

Suiza - Canadá 2 - 1

Bosnia - Catar 3 - 1

Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif

1. Suiza 7 3 2 1 0 7 3 4 CLASIFICADA

2. Canadá 4 3 1 1 1 8 3 5 CLASIFICADA

3. Bosnia 4 3 1 1 1 5 6 -1 CLASIFICADA

4. Catar 1 3 0 1 2 2 10 -8 ELIMINADO

Grupo C

Haití - Escocia 0 - 1

Brasil - Marruecos 1 - 1

Brasil - Haití 3 - 0

Escocia - Marruecos 0 - 1

Escocia - Brasil 0 - 3

Marruecos - Haití 4 - 2

Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif

1. Brasil 7 3 2 1 0 7 1 6 CLASIFICADO

2. Marruecos 7 3 2 1 0 6 3 3 CLASIFICADO

3. Escocia 3 3 1 0 2 1 4 -3 ELIMINADA

4. Haití 0 3 0 0 3 2 8 -6 ELIMINADO

Grupo D

Estados Unidos - Paraguay 4 - 1

Australia - Turquía 2 - 0

Turquía - Paraguay 0 - 1

Estados Unidos - Australia 2 - 0

Turquía - Estados Unidos 3 - 2

Paraguay - Australia 0 - 0

Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif

1. Estados Unidos 6 3 2 0 1 8 4 4 CLASIFICADO

2. Australia 4 3 1 1 1 2 2 0 CLASIFICADA

3. Paraguay 4 3 1 1 1 2 4 -2 CLASIFICADO

4. Turquía 3 3 1 0 2 3 5 -2 ELIMINADO

Grupo E

Costa de Marfil - Ecuador 1 - 0

Alemania - Curazao 7 - 1

Alemania - Costa de Marfil 2 - 1

Ecuador - Curazao 0 - 0

Curazao - Costa de Marfil 0 - 2

Ecuador - Alemania 2 - 1

Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif

1. Alemania 6 3 2 0 1 10 4 6 CLASIFICADA

2. Costa de Marfil 6 3 2 0 1 4 2 2 CLASIFICADA

3. Ecuador 4 3 1 1 1 2 2 0 CLASIFICADO

4. Curazao 1 3 0 1 2 1 9 -8 ELIMINADO

Grupo F

Países Bajos - Japón 2 - 2

Suecia - Túnez 5 - 1

Países Bajos - Suecia 5 - 1

Túnez - Japón 0 - 4

Japón - Suecia 1 - 1

Túnez - Países Bajos 1 - 3

Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif

1. Países Bajos 7 3 2 1 0 10 4 6 CLASIFICADO

2. Japón 5 3 1 2 0 7 3 4 CLASIFICADO

3. Suecia 4 3 1 1 1 7 7 0 CLASIFICADA

4. Túnez 0 3 0 0 3 2 12 -10 ELIMINADA

Grupo G

Irán - Nueva Zelanda 2 - 2

Bélgica - Egipto 1 - 1

Bélgica - Irán 0 - 0

Nueva Zelanda - Egipto 1 - 3

Egipto - Irán 1 - 1

Nueva Zelanda - Bélgica 1 - 5

Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif

1. Bélgica 5 3 1 2 0 6 2 4 CLASIFICADA

2. Egipto 5 3 1 2 0 5 3 2 CLASIFICADO

3. Irán 3 3 0 3 0 3 3 0 ELIMINADO

4. Nueva Zelanda 1 3 0 1 2 4 10 -6 ELIMINADA

Grupo H

Arabia Saudita - Uruguay 1 - 1

España - Cabo Verde 0 - 0

Uruguay - Cabo Verde 2 - 2

España - Arabia Saudita 4 - 0

Cabo Verde - Arabia Saudita 0 - 0

Uruguay - España 0 - 1

Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif

1. España 7 3 2 1 0 5 0 5 CLASIFICADA

2. Cabo Verde 3 3 0 3 0 2 2 0 CLASIFICADO

3. Uruguay 2 3 0 2 1 3 4 -1 ELIMINADO

4. Arabia Saudita 2 3 0 2 1 1 5 -4 ELIMINADA

Grupo I

Francia - Senegal 3 - 1

Irak - Noruega 1 - 4

Noruega - Senegal 3 - 2

Francia - Irak 3 - 0

Noruega - Francia 1 - 4

Senegal - Irak 5 - 0

Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif

1. Francia 9 3 3 0 0 10 2 8 CLASIFICADA

2. Noruega 6 3 2 0 1 8 7 1 CLASIFICADA

3. Senegal 3 3 1 0 2 8 6 2 CLASIFICADO

4. Irak 0 3 0 0 3 1 12 -11 ELIMINADO

Grupo J

Argentina - Argelia 3 - 0

Austria - Jordania 3 - 1

Argentina - Austria 2 - 0

Jordania - Argelia 1 - 2

Argelia - Austria 3 - 3

Jordania - Argentina 1 - 3

Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif

1. Argentina 9 3 3 0 0 8 1 7 CLASIFICADA

2. Austria 4 3 1 1 1 6 6 0 CLASIFICADA

3. Argelia 4 3 1 1 1 5 7 -2 CLASIFICADA

4. Jordania 0 3 0 0 3 3 8 -5 ELIMINADA

Grupo K

Portugal - RD Congo 1 - 1

Uzbekistán - Colombia 1 - 3

Portugal - Uzbekistán 5 - 0

Colombia - RD Congo 1 - 0

Colombia - Portugal 0 - 0

RD Congo - Uzbekistán 3 - 1

Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif

1. Colombia 7 3 2 1 0 4 1 3 CLASIFICADA

2. Portugal 5 3 1 2 0 6 1 5 CLASIFICADO

3. RD Congo 4 3 1 1 1 4 3 1 CLASIFICADA

4. Uzbekistán 0 3 0 0 3 2 11 -9 ELIMINADO

Grupo L

Ghana - Panamá 1 - 0

Inglaterra - Croacia 4 - 2

Inglaterra - Ghana 0 - 0

Panamá - Croacia 0 - 1

Panamá - Inglaterra 0 - 2

Croacia - Ghana 2 - 1

Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif

1. Inglaterra 7 3 2 1 0 6 2 4 CLASIFICADA

2. Croacia 6 3 2 0 1 5 5 0 CLASIFICADA

3. Ghana 4 3 1 1 1 2 2 0 CLASIFICADO

4. Panamá 0 3 0 0 3 0 4 -4 ELIMINADO

Dieciseisavos de final

(28/06) Sudáfrica - Canadá 0 - 1

(29/06) Brasil - Japón 2 - 1

Alemania - Paraguay 1 - 1; Paraguay clasificado 4-3 en penaltis

Países Bajos - Marruecos 1 - 1; Marruecos clasificado 3-2 en penaltis

(30/06) Costa de Marfil - Noruega 1 - 2

Francia - Suecia 3 - 0

México - Ecuador 2 - 0

(01/07) Inglaterra - RD Congo 2 - 1

Bélgica - Senegal 3 - 2

Estados Unidos - Bosnia 2 - 0

(02/07) España - Austria 3 - 0

Portugal - Croacia 2 - 1

Suiza - Argelia 2 - 0

(03/07) Australia - Egipto 1 - 1; Egipto clasificado 4-2 en penaltis

Argentina - Cabo Verde 3 - 2 en la prórroga

Colombia - Ghana 1 - 0

Octavos de final

(04/07) Canadá - Marruecos 0 - 3

(04/07) Paraguay - Francia 0 - 1

(05/07) Brasil - Noruega 1 - 2

(06/07) México - Inglaterra 2 - 3

(06/07) Portugal - España 0 - 1

(07/07) Estados Unidos - Bélgica 1 - 4

(07/07) Argentina - Egipto 3 - 2

(07/07) Suiza - Colombia 0 - 0; Suiza clasificada 4-3 en penaltis

Cuartos de final

(09/07) Francia - Marruecos 2 - 0

(10/07) España - Bélgica 2 - 1

(11/07) Noruega - Inglaterra 1 - 2 en la prórroga

(12/07) Argentina - Suiza 3 - 1 en la prórroga

Semifinales

(14/07) Francia - España 0 - 2

(15/07) Argentina - Inglaterra 2 - 1

Partido por el tercer puesto

(18/07) Francia - Inglaterra 4 - 6

Final

(19/07) España - Argentina 1 - 0 en la prórroga

AFP
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