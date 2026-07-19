Todos los resultados del Mundial 2026

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Resultados de la 23ª edición del Mundial de fútbol, organizado por EE.UU., México y Canadá, que terminó este domingo con la victoria de España por 1-0 ante Argentina en la final disputada en East...
Resultados de la 23ª edición del Mundial de fútbol, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, que terminó este domingo con la victoria de España por 1-0 ante Argentina en la final disputada en East Rutherford, en las afueras de Nueva York.
Fase de Grupos
Grupo A
México - Sudáfrica 2 - 0
Corea del Sur - República Checa 2 - 1
República Checa - Sudáfrica 1 - 1
México - Corea del Sur 1 - 0
República Checa - México 0 - 3
Sudáfrica - Corea del Sur 1 - 0
Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif
1. México 9 3 3 0 0 6 0 6 CLASIFICADO
2. Sudáfrica 4 3 1 1 1 2 3 -1 CLASIFICADA
3. Corea del Sur 3 3 1 0 2 2 3 -1 ELIMINADA
4. República Checa 1 3 0 1 2 2 6 -4 ELIMINADA
Grupo B
Canadá - Bosnia 1 - 1
Catar - Suiza 1 - 1
Suiza - Bosnia 4 - 1
Canadá - Catar 6 - 0
Suiza - Canadá 2 - 1
Bosnia - Catar 3 - 1
Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif
1. Suiza 7 3 2 1 0 7 3 4 CLASIFICADA
2. Canadá 4 3 1 1 1 8 3 5 CLASIFICADA
3. Bosnia 4 3 1 1 1 5 6 -1 CLASIFICADA
4. Catar 1 3 0 1 2 2 10 -8 ELIMINADO
Grupo C
Haití - Escocia 0 - 1
Brasil - Marruecos 1 - 1
Brasil - Haití 3 - 0
Escocia - Marruecos 0 - 1
Escocia - Brasil 0 - 3
Marruecos - Haití 4 - 2
Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif
1. Brasil 7 3 2 1 0 7 1 6 CLASIFICADO
2. Marruecos 7 3 2 1 0 6 3 3 CLASIFICADO
3. Escocia 3 3 1 0 2 1 4 -3 ELIMINADA
4. Haití 0 3 0 0 3 2 8 -6 ELIMINADO
Grupo D
Estados Unidos - Paraguay 4 - 1
Australia - Turquía 2 - 0
Turquía - Paraguay 0 - 1
Estados Unidos - Australia 2 - 0
Turquía - Estados Unidos 3 - 2
Paraguay - Australia 0 - 0
Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif
1. Estados Unidos 6 3 2 0 1 8 4 4 CLASIFICADO
2. Australia 4 3 1 1 1 2 2 0 CLASIFICADA
3. Paraguay 4 3 1 1 1 2 4 -2 CLASIFICADO
4. Turquía 3 3 1 0 2 3 5 -2 ELIMINADO
Grupo E
Costa de Marfil - Ecuador 1 - 0
Alemania - Curazao 7 - 1
Alemania - Costa de Marfil 2 - 1
Ecuador - Curazao 0 - 0
Curazao - Costa de Marfil 0 - 2
Ecuador - Alemania 2 - 1
Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif
1. Alemania 6 3 2 0 1 10 4 6 CLASIFICADA
2. Costa de Marfil 6 3 2 0 1 4 2 2 CLASIFICADA
3. Ecuador 4 3 1 1 1 2 2 0 CLASIFICADO
4. Curazao 1 3 0 1 2 1 9 -8 ELIMINADO
Grupo F
Países Bajos - Japón 2 - 2
Suecia - Túnez 5 - 1
Países Bajos - Suecia 5 - 1
Túnez - Japón 0 - 4
Japón - Suecia 1 - 1
Túnez - Países Bajos 1 - 3
Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif
1. Países Bajos 7 3 2 1 0 10 4 6 CLASIFICADO
2. Japón 5 3 1 2 0 7 3 4 CLASIFICADO
3. Suecia 4 3 1 1 1 7 7 0 CLASIFICADA
4. Túnez 0 3 0 0 3 2 12 -10 ELIMINADA
Grupo G
Irán - Nueva Zelanda 2 - 2
Bélgica - Egipto 1 - 1
Bélgica - Irán 0 - 0
Nueva Zelanda - Egipto 1 - 3
Egipto - Irán 1 - 1
Nueva Zelanda - Bélgica 1 - 5
Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif
1. Bélgica 5 3 1 2 0 6 2 4 CLASIFICADA
2. Egipto 5 3 1 2 0 5 3 2 CLASIFICADO
3. Irán 3 3 0 3 0 3 3 0 ELIMINADO
4. Nueva Zelanda 1 3 0 1 2 4 10 -6 ELIMINADA
Grupo H
Arabia Saudita - Uruguay 1 - 1
España - Cabo Verde 0 - 0
Uruguay - Cabo Verde 2 - 2
España - Arabia Saudita 4 - 0
Cabo Verde - Arabia Saudita 0 - 0
Uruguay - España 0 - 1
Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif
1. España 7 3 2 1 0 5 0 5 CLASIFICADA
2. Cabo Verde 3 3 0 3 0 2 2 0 CLASIFICADO
3. Uruguay 2 3 0 2 1 3 4 -1 ELIMINADO
4. Arabia Saudita 2 3 0 2 1 1 5 -4 ELIMINADA
Grupo I
Francia - Senegal 3 - 1
Irak - Noruega 1 - 4
Noruega - Senegal 3 - 2
Francia - Irak 3 - 0
Noruega - Francia 1 - 4
Senegal - Irak 5 - 0
Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif
1. Francia 9 3 3 0 0 10 2 8 CLASIFICADA
2. Noruega 6 3 2 0 1 8 7 1 CLASIFICADA
3. Senegal 3 3 1 0 2 8 6 2 CLASIFICADO
4. Irak 0 3 0 0 3 1 12 -11 ELIMINADO
Grupo J
Argentina - Argelia 3 - 0
Austria - Jordania 3 - 1
Argentina - Austria 2 - 0
Jordania - Argelia 1 - 2
Argelia - Austria 3 - 3
Jordania - Argentina 1 - 3
Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif
1. Argentina 9 3 3 0 0 8 1 7 CLASIFICADA
2. Austria 4 3 1 1 1 6 6 0 CLASIFICADA
3. Argelia 4 3 1 1 1 5 7 -2 CLASIFICADA
4. Jordania 0 3 0 0 3 3 8 -5 ELIMINADA
Grupo K
Portugal - RD Congo 1 - 1
Uzbekistán - Colombia 1 - 3
Portugal - Uzbekistán 5 - 0
Colombia - RD Congo 1 - 0
Colombia - Portugal 0 - 0
RD Congo - Uzbekistán 3 - 1
Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif
1. Colombia 7 3 2 1 0 4 1 3 CLASIFICADA
2. Portugal 5 3 1 2 0 6 1 5 CLASIFICADO
3. RD Congo 4 3 1 1 1 4 3 1 CLASIFICADA
4. Uzbekistán 0 3 0 0 3 2 11 -9 ELIMINADO
Grupo L
Ghana - Panamá 1 - 0
Inglaterra - Croacia 4 - 2
Inglaterra - Ghana 0 - 0
Panamá - Croacia 0 - 1
Panamá - Inglaterra 0 - 2
Croacia - Ghana 2 - 1
Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif
1. Inglaterra 7 3 2 1 0 6 2 4 CLASIFICADA
2. Croacia 6 3 2 0 1 5 5 0 CLASIFICADA
3. Ghana 4 3 1 1 1 2 2 0 CLASIFICADO
4. Panamá 0 3 0 0 3 0 4 -4 ELIMINADO
Dieciseisavos de final
(28/06) Sudáfrica - Canadá 0 - 1
(29/06) Brasil - Japón 2 - 1
Alemania - Paraguay 1 - 1; Paraguay clasificado 4-3 en penaltis
Países Bajos - Marruecos 1 - 1; Marruecos clasificado 3-2 en penaltis
(30/06) Costa de Marfil - Noruega 1 - 2
Francia - Suecia 3 - 0
México - Ecuador 2 - 0
(01/07) Inglaterra - RD Congo 2 - 1
Bélgica - Senegal 3 - 2
Estados Unidos - Bosnia 2 - 0
(02/07) España - Austria 3 - 0
Portugal - Croacia 2 - 1
Suiza - Argelia 2 - 0
(03/07) Australia - Egipto 1 - 1; Egipto clasificado 4-2 en penaltis
Argentina - Cabo Verde 3 - 2 en la prórroga
Colombia - Ghana 1 - 0
Octavos de final
(04/07) Canadá - Marruecos 0 - 3
(04/07) Paraguay - Francia 0 - 1
(05/07) Brasil - Noruega 1 - 2
(06/07) México - Inglaterra 2 - 3
(06/07) Portugal - España 0 - 1
(07/07) Estados Unidos - Bélgica 1 - 4
(07/07) Argentina - Egipto 3 - 2
(07/07) Suiza - Colombia 0 - 0; Suiza clasificada 4-3 en penaltis
Cuartos de final
(09/07) Francia - Marruecos 2 - 0
(10/07) España - Bélgica 2 - 1
(11/07) Noruega - Inglaterra 1 - 2 en la prórroga
(12/07) Argentina - Suiza 3 - 1 en la prórroga
Semifinales
(14/07) Francia - España 0 - 2
(15/07) Argentina - Inglaterra 2 - 1
Partido por el tercer puesto
(18/07) Francia - Inglaterra 4 - 6
Final
(19/07) España - Argentina 1 - 0 en la prórroga