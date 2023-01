Expertos advirtieron por qué no se debe poner a Alexa en la habitación, pero Amazon reaccionó

escuchar

Desde que la tecnología comenzó a incursionar en asistentes para el hogar, los rumores sobre espionaje no cesan. Eso mismo ocurre con el servicio de voz Alexa, de Amazon. Según el sitio de la empresa, este dispositivo ayuda a entretener, brindar información y apoyo en otras tareas. No obstante, algunos expertos aseguraron que no es lo único que hace, y por eso hicieron una recomendación a quienes tienen o piensan adquirirlo.

La doctora Hanna Fry, matemática y experta en algoritmos de la University College London, exhortó a los dueños de los Echo Dot, conocidos popularmente como Alexa, a que no los coloquen en espacios privados, como las habitaciones y el baño. La especialista sugirió que el aparato debe tratarse como a otro invitado, y mantenerlo fuera de los sitios “privados” de la casa de los anfitriones.

Además, recordó a la gente que el asistente se activa “con una palabra”. Sin embargo, continúa atento y grabando durante un tiempo: “La gente lo acepta, pero todos deberíamos dedicar más a reflexionar qué significa esto”, alertó en un artículo publicado por LiverpoolEcho, del Reino Unido.

Captura de la aplicación Alexa

En el mismo sentido, el experto Brad Thomas, de la empresa Prophecy International, aseguró que las personas que cuentan con este sistema de voz deberían desconfiar. Esto debido a que, al estar encendido todo el tiempo, recopila información de índole privada: “Estas tecnologías ahorran mucho tiempo y nos hacen la vida más sencilla, pero también facilitan que compartamos inadvertidamente información privada”.

Los especialistas recordaron que, aunque los avances tecnológicos tienen como fin ayudar a la humanidad, es inevitable que se utilicen para otras actividades, tales como el espionaje.

La respuesta a la controversia

Aunque, en el pasado, la empresa estadounidense confirmó que sí podía escuchar las conversaciones de los clientes a través de Alexa, argumentó que esto era únicamente para “mejorar la comprensión del habla humana por parte del dispositivo”.

Ante las recientes especulaciones de espionaje y las advertencias de expertos a tener más cuidado, un portavoz de Amazon aseguró que solo se graba una “pequeña fracción” del 1% de las conversaciones de los usuarios, para mejorar la experiencia de los clientes y del mismo sistema. También explicó que dichas conversaciones “solo se conceden a un número limitado de empleados que las necesitan (…). Nuestro proceso de revisión no asocia las grabaciones de voz con ninguna información identificable del cliente”.

Amazon reaccionó ante las advertencias de expertos sobre el sistema Alexa

En el propio sitio web de Amazon se lee que “los dispositivos están elaborados con varias capas de protección de privacidad”. Además, cada usuario tiene “transparencia y control de los servicios y funcionalidades de Alexa”.

Cómo eliminar las grabaciones

Aquí hay más datos sobre los controles de privacidad del asistente hogareño, y un paso a paso para eliminar todas las grabaciones de voz que se almacenaron en el dispositivo:

Si se realizará a través del sitio web,, se debe acceder a esta página y seleccionar revisar historial de voz.

Lo siguiente es sencillo: solo se deberá elegir el rango de fechas de las grabaciones a borrar, y después seleccionar el apartado Eliminar grabaciones seleccionadas.

Desde la aplicación, los pasos serían:

Ir a Configuración y luego al apartado Revisar el historial de voz. Una vez ahí, solo resta seleccionar la fecha de las grabaciones deseadas y presionar Eliminar.

