Es inmigrante en EE.UU., pero asegura que hay otro país donde se vive mejor: “Calidad de vida”

En los últimos años, la globalización permitió que cada vez se conozcan más las costumbres y tradiciones de varios territorios, incluidas las de Estados Unidos. El país norteamericano se caracteriza por ser de primer mundo y también el sueño de millones de extranjeros. Pero es gracias a la diversidad de culturas que un tiktoker aseguró, según su punto de vista, por qué EE.UU. no es una buena opción para vivir e incluso consideró que hay un país que “es mejor”.

Koke es un influencer que suele compartir su mirada sobre varios temas en su cuenta @kokelo. Así que, al ver que en las redes sociales se debatía sobre el denominado “sueño americano”, no dudó en dar su propio veredicto. Observó que una mujer latina se quejó por el costo de vida que hay en territorio estadounidense y coincidió con ella.

Fue así que se decidió a hacer un video para enlistar todos los aspectos negativos que encuentra al vivir en EE.UU. Resulta que la joven que lo inspiró, dijo que el precio de los servicios básicos en esa nación eran muy elevados. Además, que la mayoría de los habitantes debía tener hasta dos o tres trabajos para poder solventar sus gastos. “En mi país no teníamos mucho (en cuestiones materiales), pero sí teníamos más tiempo”, dijo la mujer.

Por qué España "es mejor" que EE.UU., según un tiktoker

Por eso, el tiktoker argumentó que España (su país de origen) es una alternativa ideal para todos los que quieren migrar. Aseveró que el motivo principal es justo el que la mujer mencionó: “Las personas relacionan el vivir bien con tener o ganar mucho dinero. Esto es un error porque en una ciudad donde ganas mucho dinero, los servicios también cuestan más. En Estados Unidos ganas mucha plata, pero la tienes que gastar en educación, en sanidad, en un montón de servicios que en otros países son públicos”, comentó.

La calidad de vida en Estados Unidos

El influencer apoyó las afirmaciones de la joven que se quejó de cómo se vive en el país norteamericano. Consideró que hay algo más importante que ganar dinero en dólares: “Hay un concepto que olvida mucha gente a la hora de tomar decisiones del futuro: la calidad de vida. Esta no se trata de cuánto ganas, sino de tener cubiertas todas y cada una de las necesidades imprescindibles para poder vivir”.

Desde su perspectiva, “el sistema está ideado para que los pobres o los obreros sigamos siendo pobres y los ricos sigan siendo más ricos”. Por tal motivo, recomendó vivir en un país en el que, más allá del buen nivel económico que los ciudadanos puedan alcanzar, se tenga estabilidad en la vida personal.

“(España) no es el mejor país del mundo, estoy de acuerdo. Tiene cosas horribles, que yo cambiaría desde ya mismo. Pero, ojo, hay una calidad de vida admirable. Ven a España, estoy seguro de que te encantará este país y su calidad de vida”, concluyó el influencer.

Este fue el video que inspiró al tiktoker a decir por qué España es mejor que Estados Unidos

La comunidad virtual no dudó en hacerse presente en los comentarios de su video. Muchas personas no estuvieron de acuerdo con él y le dijeron que la calidad de vida no solo era posible en España. Aunque, por otro lado, algunos migrantes sí coincidieron con que su premisa sobre el equilibrio era real: “Ya casi tres años de estar en España y no me arrepiento de estar aquí”; “Me pasó lo mismo. El próximo año me regreso a Madrid, la vida es muy corta para llevarla con tanto estrés”; “Vivo en España como venezolano. Me siento a gusto y siento que la calidad de vida o vivir bien es posible”.

