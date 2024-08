La pregunta infalible de Elon Musk para identificar mentirosos en las entrevistas de trabajo

Escuchar

Lejos de ser un empresario tradicional, Elon Musk lleva adelante una visión que logró transformar múltiples industrias. Como fundador de SpaceX, CEO de Tesla y una de las figuras más influyentes en la tecnología contemporánea, Musk logró avances significativos en campos que van desde la exploración espacial hasta las energías renovables. Sin embargo, no solo su habilidad para innovar lo destaca, ya que su particular método para elegir a quienes se suman a sus proyectos también lo vuelven un empresario único. Es conocido por plantear en sus entrevistas de trabajo una pregunta específica que, según él, revela a quienes intentan engañarlo.

Elon Musk, fundador de SpaceX y CEO de Tesla GONZALO FUENTES (REUTERS)

Resulta que, además de su habilidad para impulsar la innovación, Musk se caracteriza por un enfoque poco convencional en la gestión y selección de talento. Por lo que él mismo comentó en varias oportunidades, es un líder exigente y detallista que prioriza la resolución de problemas complejos. En sus procesos de contratación, suele desafiar a los candidatos con preguntas que, más allá de evaluar conocimientos técnicos, buscan medir la capacidad para pensar de manera crítica.

La pregunta clave que le hace Elon Musk a los aspirantes

Todo se dio a conocer durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en 2017, en donde Musk reveló un aspecto de su proceso de selección que no pasó desapercibido. “Contame sobre algunos de los problemas más difíciles en los que trabajaste y cómo los resolviste”, es la pregunta del fundador de SpaceX a los postulantes a un lugar en sus empresas. Aunque a primera vista esta interrogante pueda parecer sencilla, en realidad es una herramienta efectiva para medir tanto la honestidad como la capacidad del candidato.

La efectividad de esta pregunta radica en su capacidad para aprovechar lo que la psicología llama “Gestión de Información Asimétrica” (AIM, por sus siglas en inglés), un enfoque que mejora la detección de mentiras al incentivar que quienes dicen la verdad ofrezcan más detalles. En otras palabras, alguien con experiencia real en la resolución de problemas complejos puede describir con precisión y claridad las soluciones que aplicó. Por el contrario, aquellos que intentan inflar sus logros o mentir suelen dar respuestas más generales.

Justamente, un estudio publicado en diciembre de 2020 en el Journal of Applied Research in Memory and Cognition respalda esta estrategia del magnate de la tecnología. Cody Porter, uno de los autores, explicó que los pequeños detalles son cruciales en las investigaciones forenses teniendo en cuenta que “pueden proporcionar a los investigadores hechos que comprobar y testigos a quienes interrogar”. Asimismo, aplicándolo en una entrevista de trabajo, estos aspectos permiten a los entrevistadores distinguir entre la verdad y la falsedad. Según mencionó, los mentirosos “proporcionan poca o ninguna información para ocultar su culpabilidad”.

Musk va más allá para asegurarse de elegir al candidato indicado

Sin embargo, Musk no se limita a detectar a los mentirosos, ya que su objetivo es mucho más profundo: encontrar evidencia de “habilidad excepcional”. En un entorno donde los errores pueden costar millones y la competencia es intensa, el empresario busca rodearse de individuos que no solo piensen de manera innovadora, sino que también hayan demostrado su capacidad para enfrentar y superar desafíos significativos. Como él mismo señaló en la cumbre, si un candidato presenta un historial de logros sobresalientes, es probable que este patrón de éxito continúe en el futuro.

Se trata de una pregunta que cómo se llevó adelante la resolución de un problema

Teniendo esto en cuenta, el enfoque de Musk en el proceso de contratación se centra en distinguir entre quienes pueden expresar sus logros con elocuencia y quienes realmente llevaron a cabo el trabajo necesario. Su pregunta funciona como un mecanismo para evaluar no solo las habilidades técnicas, sino también para revelar la verdadera integridad y carácter del candidato.

Aunque la pregunta puede parecer directa, representa una importante prueba para los aspirantes a unirse a sus equipos, teniendo en cuenta que se trata de una evaluación exhaustiva de la capacidad del individuo para enfrentar desafíos. Este enfoque, que ya es adoptado por muchos reclutadores, destaca por su capacidad para identificar talento genuino, por lo que es crucial tenerlo presente a la hora de enfrentarse a una entrevista laboral.

LA NACION