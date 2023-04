Trabaja en un hotel de EE.UU. y muestra lo que dejan los huéspedes en las habitaciones

escuchar

Una empleada de hotel en Estados Unidos contó que pudo llenar su alacena con los artículos que dejaron los huéspedes en los cuartos que limpió durante su jornada laboral. La mujer encontró desde cubiertos desechables hasta prendas. Sin embargo, lo que más la impactó fue la gran cantidad de comida que dejaron tan solo en un cuarto. Si bien tuvo que desechar una parte, pudo llevarse la mayoría de los artículos, que se encontraban en buenas condiciones.

La empleada, identificada como Monserrat Quirarte, publicó varios videos en su cuenta de TikTok para mostrar a sus seguidores lo que encontró en su trabajo. “Hola, yo soy empleada de un hotel y hoy te voy a mostrar cómo dejan los cuartos y qué dejan en ellos”, explicó en uno de los clips. Comenzó su recorrido en el baño de la habitación, donde encontró una crema corporal y un jabón líquido; “están casi llenos”, señaló.

Sus siguientes hallazgos fueron botellas de agua, barras de proteínas, semillas y chocolates. Algunos estaban en los residuos, por lo que la mujer revisó el estado en el que se encontraban. Explicó que los artículos cerrados los conservaría, mientras que desecharía los abiertos, como la bolsa de semillas. En esa misma habitación encontró una camiseta, pero no detalló si estaba en buenas condiciones.

Una trabajadora de hotel explicó que es común encontrar objetos abandonados en las habitaciones

En otro cuarto tuvo más descubrimientos. Quirarte mostró en cámara las toallas que le dejaron los huéspedes, así como bastantes cubiertos descartables. Algunos estaban en su envoltorio y cerrados, por lo cual los conservó. Encontró demasiada comida en la heladera, como paquetes de carnes, aunque varios no estaban sellados, así que se deshizo de ellos. No obstante, otros productos estaban nuevos, como un frasco de ketchup, mostaza, varias latas de atún, mermeladas, fideos con queso, entre otras cosas.

Una empleada de limpieza en hoteles mostró en sus redes qué objetos olvidan los huéspedes en las habitaciones

En una tercera grabación, la empleada mostró todos sus hallazgos del día. “Hola, soy yo otra vez, les muestro todo lo que me dejaron en tres cuartos”, dijo, al inicio del video. Luego explicó que en el lugar donde ella trabaja la gente suele quedarse por mucho tiempo, por lo que es común que “abandonen bastantes cosas”. “Hoy nos fue muy bien para la despensa”, señaló Quirarte mientras grababa los numerosos artículos, entre los que destacaban:

Bolsas plásticas para comida

Barritas de queso

Guantes para construcción

Brochas para pintar

Shampoo

Detergente

Mayonesa

La trabajadora del hotel logró completar una despensa con todos los artículos olvidados

¿Qué hacen los hoteles cuando los huéspedes olvidan objetos de valor?

Hay artículos que los huéspedes abandonan intencionalmente en un hotel, ya sea porque no tienen espacio en sus valijas para trasladarlos o simplemente porque ya no les interesa conservarlos, lo que normalmente ocurre con los alimentos. No obstante, en ocasiones las personas olvidan objetos de valor, como celulares, cargadores, computadoras o ropa lujosa. Para estos casos, los establecimientos tienen un proceso para asegurarse de que las pertenencias regresen a sus dueños.

Según el sitio de Hotel Engine, la mayor red de alojamiento del mundo, la mayoría de los hoteles tienen una política que consiste en embolsar, etiquetar y entregar los artículos de valor al departamento de objetos perdidos. Luego, esta bolsa se etiqueta con la fecha y el lugar en donde se encontró y se traslada a una área segura, hasta que el propietario se comunique al hotel para reclamar lo olvidado.

LA NACION