Michelle Obama le hizo coros a una leyenda del rock y enloqueció al público en Barcelona

La leyenda del rock Bruce Springsteen volvió a España seis años después y sorprendió a las 55.800 personas que llenaron el viernes el Estadi Olímpic Lluís Companys, de Barcelona. El público no solo fue testigo de los himnos que marcaron generaciones, sino también de un encuentro inusual: Michelle Obama, la exprimera dama de Estados Unidos, dejó atrás sus roles políticos para subir al escenario y hacer coros en “Glory Days”, junto con la actriz Kate Capshaw, esposa de Steven Spielberg, además de Patti Scialfa, pareja de Springsteen y miembro estable de la banda.

Los Obama, amigos de El Jefe y su mujer, viajaron a España para acompañarlo en el primer concierto de su gira europea. El expresidente de Estados Unidos tiene previsto abandonar la ciudad este sábado para asistir a un ciclo de conferencias en Zúrich, Suiza.

Antes del concierto, que también marcó el arranque de su gira mundial, los Obama disfrutaron de tiempo libre y se los vio salir del hotel en el que se alojan junto con otra pareja de amigos, Steven Spielberg y su esposa, rodeados de máxima seguridad.

El expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama junto con el realizador Steven Spielberg y su esposa, Kate Capshaw, fueron recibidos por los fundadores del Museo Moco Barcelona MOCO MUSEUM

También visitaron juntos el Museo Moco Barcelona, de donde salieron como verdaderas celebridades, entre gritos y aplausos. Posteriormente, los Obama visitaron la Sagrada Familia.

Un concierto memorable para los fans en Barcelona

Según reseñan hoy los medios españoles, Bruce Springsteen no pudo tener un mejor regreso tras seis años de ausencia en ese país. En medio de las casi tres horas que duró el concierto, Michelle Obama no dudó en subir al escenario cuando la leyenda del rock la convocó como corista para el clásico “Glory Days”, incluido en el álbum Born in the USA. A ella se sumaron Capshaw y Scialfa.

Bruce Springsteen con Michelle Obama, Kate Capshaw y Patti Scialfa

El instante quedó grabado en videos que comenzaron a circular en redes sociales, mientras que el recinto enloquecía con las invitadas especiales. Los medios españoles lo consideraron como un momento “épico”, marcado por la amistad que existe entre las celebridades.

Bruce Springsteen con Michelle Obama, Kate Capshaw y Patti Scialfa

Noche mágica en un restaurante de Barcelona

De hecho, El Jefe fue visto en compañía de sus amigos, Barack Obama y Steven Spielberg, con quienes tuvo una cena la noche anterior a su recital. El personal de un restaurante se sorprendió cuando una reserva de último momento resultó ser para el trío. Tras visitar el Amar Barcelona del Hotel Palace, posaron para una foto con los empleados, que después fue publicada en Instagram.

La imagen que compartieron Obama, Springsteen y Spielberg con el staff del restaurante @hotelpalacebarcelona

La cena, que fue a base de mariscos, ocurrió luego del vuelo nocturno de los Obama a Barcelona, según publicó Cadena SER. El chef Rafa Zafra detalló que la reserva se había hecho apenas horas antes por recomendación del famoso cocinero hispanoamericano, José Andrés. “Me llamó y me dijo que era una mesa muy importante, pero que por favor no dijéramos nada”, detalló el chef al medio citado. “Me puse a investigar y vi que venía Obama, que Bruce tenía un concierto”. El grupo llegó exhausto por el viaje, pero con ganas de comer. Sus pedidos fueron ostras, mariscos y caviar.

Sobre la imagen que comenzó a circular en redes sociales, Zafra afirmó que el personal de seguridad les había solicitado que no pidieran fotografiarse con el político y los artistas. No obstante, el expresidente de EE.UU. hizo una aparición en la cocina antes de irse para agradecer el servicio y los motivó a tomarse una instantánea todos juntos.

¿Cómo se conocieron Spielberg, Obama y Springsteen?

Spielberg es amigo de los Obama desde hace mucho tiempo. Ha sido invitado a eventos y fiestas privadas del expresidente, quien en su mandato le dio la Medalla Presidencial de la Libertad, en 2015. A su vez, Obama es amigo de Springsteen desde que el músico lo apoyó en su campaña, en 2008, y tocó en varios de los primeros eventos políticos, también en su toma de mando. Incluso escribió el tema principal de la campaña. En 2021, Springsteen y Obama se unieron para una serie de podcasts llamada Renegades: Born in the USA.

El cantante estadounidense repetirá su show este domingo en el estadio Olímpic, antes de poner rumbo hacia Irlanda, la siguiente parada en su gira europea.

