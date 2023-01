Trabaja en una aerolínea y resalta la actitud más indignante de los pasajeros con los compartimentos para el equipaje: “Dueños”

escuchar

Los viajeros suelen cuidar su lugar en los compartimientos de equipaje, sobre todo cuando se trata de traslados largos o si la aeronave va a su máxima capacidad. Acomodar las valijas de la forma incorrecta podría generar el disgusto de los compañeros de vuelo, que también pagaron por su pasaje. Con el fin de dar una mayor claridad, un trabajador de una aerolínea reveló algunos trucos para que cada espacio se use de una forma eficiente.

El problema principal, según relató el Gerente Regional de Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales de Singapore Airlines, Karl Schubert, al portal Stuff.co.nz, es que los usuarios creen que el compartimiento superior “es suyo”, por lo que son ellos quienes deciden cómo utilizarlo. Sin embargo, la realidad es otra. Para darle más fuerza a su perspectiva, también expuso las razones.

Según expertos, las ruedas de la valija van primero al momento de guardarlas en el compartimiento United Airlines

Usarlos solo si es necesario

El experto detalló que los pasajeros deben cumplir con su límite de equipaje de mano. Posteriormente, una vez que ingresan a la aeronave, los almacenamientos ideales son los más cercanos al asiento asignado, solo en casos necesarios. Si las pertenencias encajen debajo del asiento del pasajero, es mejor colocarlo allí.

“Si un cliente no puede encontrar un espacio apropiado en un compartimiento de almacenamiento superior cerca de su asiento designado, la tripulación de cabina lo ayudará en otra área de la cabina”, dijo.

Respetar las salidas de emergencia

Schubert aclaró que existen algunos “afortunados” que pueden designar los compartimientos superiores como propios. Se trata de los pasajeros sentados junto a las salidas de emergencia. Esto se debe a que las estrictas reglas de viaje prohíben colocar sus pertenencias por debajo de los asientos. De esta manera, en caso de un desastre, todos podrán salir sin problemas por las extremidades de la aeronave.

No tocar las pertenencias de otros

Aunque no aclaró la razón específica de esta regla, Schubert llamó a no tocar o mover las valijas y pertenencias de otras personas que también están dentro del avión. Ante esta situación, instó a buscar otro compartimiento y aplicar los casos anteriores.

¿Cuál es la forma correcta para poner el equipaje de mano?

Según el sitio especializado Travel + Leisure, hay formas de colocar las valijas y excluyen la “horizontal”: “Las ruedas (van) primero. La mayoría de los pasajeros saben que sus artículos de mano de gran tamaño van primero. Las chaquetas y los abrigos van encima de la bolsa frente al asiento y las pertenencias pequeñas se colocan debajo del asiento”, dijo Heather Poole, una azafata y autora del libro Cruising Attitude: Tales of Crash Pads, Crew Drama and Crazy Passengers at 35.000 Feet.

La forma correcta de acomodar las maletas en el avión, de acuerdo con United Airlines

Por su parte, United Airlines publicó en TikTok un video en el que mostró a sus clientes la manera correcta en la que deben guardar sus valijas. La compañía confirmó que es mejor colocarla de costado, como lo mencionó Heather.

¿Cuándo es equipaje de mano?

Para resolver la confusión sobre qué es equipaje de mano y qué un artículo personal, la aerolínea especificó también los tamaños adecuados para sus pasajeros. La valija debe medir, como máximo, 22 cm x 35 cm x 56 cm. En tanto que el bolso o la mochila no debe superar los 22 cm x 25 cm x 43 cm.

