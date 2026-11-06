Trump designa a un nuevo jefe de Gabinete, en una señal de cambio de rumbo tras la debacle electoral

WASHINGTON.- Luego de la debacle electoral republicana en las elecciones de medio término, que debilitó a la administración de Donald Trump, el presidente norteamericano anunció esta tarde un cambio de peso en la estructura de poder de la Casa Blanca, al designar a Stephen Miller, el arquitecto detrás de sus políticas migratorias más radicales, como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Susie Wiles.

“Me complace anunciar que Miller, actual subjefe de gabinete de la administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de Gabinete a partir del lunes 9 de noviembre. Wiles, quien ha realizado una labor excepcional, pasará a formar parte de la operación política presidencial. Quiero agradecerle por su servicio, ¡ha hecho un trabajo magnífico!“, escribió en su red Truth Social, en una señal del mandatario de que buscará redoblar la apuesta por su agenda.

I am pleased to announce that Mr. Stephen Miller, the current Deputy Chief of Staff of the Trump Administration, and one of my most trusted advisors, will become the Chief of Staff starting Monday, November 9, 2026. Susie Wiles, who has done an outstanding job, will be moving… pic.twitter.com/ABx4wGsdwc — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 6, 2026

En el último tiempo, Miller se posicionó como uno de los funcionarios más influyentes de la segunda administración del magnate, que entrará en sus últimos dos años con un poder recortado luego de que los demócratas recuperar el control de ambas cámaras del Congreso en los comicios del martes pasado.

Designar a Miller (de 41 años) como jefe de Gabinete fue evaluado en Washington como un gesto contundente de Trump de que es poco probable que modere sus políticas más agresivas, a pesar del alto nivel de desaprobación a su gestión que derivó en el “tsunami azul” en las urnas.

El presidente Donald Trump, junto al designado jefe de Gabinete, Stephen Miller, en la Casa Blanca. JIM WATSON - AFP

La designación también genera dudas sobre cuál será el enfoque de la Casa Blanca en su relación con el nuevo Capitolio, que asumirá el 3 de enero próximo, dado el perfil de línea dura de Miller.

“Trump no aprendió nada de su histórica derrota. Miller es el arquitecto de las políticas más bárbaras e inhumanas de esta administración. Trump no podría haber hecho una peor elección. Nuestras mayorías demócratas lo combatirán en cada paso del camino”, advirtió el senador demócrata Chuck Schumer (Nueva York), actual líder de la minoría en esa cámara.

Donald Trump learned nothing from his historic defeat.



Stephen Miller is the architect of the most barbaric, inhumane policies of this administration. Trump couldn’t have made a worse choice.



Our Democratic majorities will fight him every step of the way. https://t.co/1lFvwiwR0H — Chuck Schumer (@SenSchumer) November 6, 2026

Jefe adjunto de gabinete y uno de los asesores de seguridad nacional, en Washington Miller ha sido apuntado como el cerebro detrás del uso expansivo del poder ejecutivo por parte de Trump en su segundo mandato, sobre todo en materia migratoria, uno de las principales promesas del magnate en su campaña de 2024.

Es considerado el artífice de las medidas destinadas a aumentar las redadas para la deportación masiva de migrantes indocumentados y la restricción de las vías legales para la migración.

Stephen Miller, designado por Donald Trump como su nuevo jefe de Gabinete. Getty Images/BBC Mundo

Además, durante el primer mandato de Trump (2017-2021), Miller se desempeñó como asesor principal y redactó discursos para el presidente, incluido del su primera investidura. Durante aquella administración, ideó la polémica prohibición de viaje (conocida como travel ban) para restringir de forma temporal o permanente la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de varios países.

A principios de año, cuando Trump planteó públicamente la idea de invadir Groenlandia, Miller expuso una visión de imperialismo estadounidense según la cual Estados Unidos podría derrocar libremente gobiernos extranjeros y apoderarse de territorios y recursos ajenos, siempre que se considerara que ello respondía al interés nacional, recordó The New York Times.

En tanto, Wiles, quien fue la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, era una asesora de confianza del presidente que ejercía un control considerable sobre las operaciones del Ala Oeste.

El presidente Donald Trump, junto a la jefa de Gabinete, Susie Wiles, en Washington. ANNABELLE GORDON - AFP

“Hoy es mi último día como jefa de Gabinete de la Casa Blanca [...] Estoy tan orgullosa de haber sido parte de lo que hemos logrado juntos, desde asegurar nuestra frontera y reducir impuestos hasta fortalecer nuestra economía y poner a ‘Estados Unidos primero’”, escribió Wiles en su cuenta de X.

“Aunque mi rol pueda estar cambiando, mi compromiso con el presidente y la misión nunca lo hará”, agregó Wiles, la funcionaria de mayor rango de la Casa Blanca en abandonar su puesto tras las elecciones de mitad de mandato.

Today is my last day as White House Chief of Staff.



Serving President Trump in the White House has been the honor of a lifetime. I’m so proud to have been a part of what we’ve accomplished together from securing our border and cutting taxes to strengthening our economy and… — Susie Wiles (@SusieWiles47) November 6, 2026

Destacada estratega republicana con una larga trayectoria en el estado de Florida, donde Trump tiene a su club Mar-a-Lago como base política, Wiles fue codirectora de la campaña del magnate para 2024. Permaneció en su puesto más tiempo que cualquiera de los jefes de gabinete que Trump tuvo durante su primer mandato, periodo en el que pasaron cuatro funcionarios por ese cargo en cuatro años.

“Esta partida supone un fuerte revés para el equipo del presidente, justo cuando entra en la etapa final de su mandato, un periodo de ‘pato rengo’, y se enfrentará a un Congreso bajo control demócrata, el cual prometió intensificar la supervisión tanto de su administración como de los negocios de su familia”, evaluó la agencia Bloomberg.

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. Alex Brandon - AP

El estratega conservador Steve Bannon, exasesor de Trump, había pedido más temprano este viernes la destitución de Wiles. “Creo que hay que fijarse en personas como la jefa de gabinete y en los asesores políticos que están ahí... dados los resultados, deberían ser destituidos, y de inmediato”, señaló en una entrevista con el periodista Steven Edginton.

La hecatombe electoral republicana, superior incluso a los que preveían las encuestas, intensificó en los últimos días las tensiones dentro de la administración Trump, que ya empezó a reacomodarse con la mira en la carrera por la sucesión del magnate en 2028.

En el gobierno de Trump, además, se preparan para enfrentar una ola de investigaciones sobre medidas de la administración que impulsarán los legisladores demócratas en el Congreso -donde recuperarán el control de las comisiones-, así como posibles nuevos cambios en el personal del Ala Oeste y en el gabinete.

Luego de que Trump perdiera las elecciones de 2020 ante Joe Biden y dejara la Casa Blanca en enero de 2021, Miller fundó en abril de ese año una la organización jurídica conservadora America First Legal, que impulsó desafíos legales contra las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, y políticas para promover la inmigración.