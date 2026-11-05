Qué se sabe del resultado final del Distrito 27 de Florida con María Elvira Salazar con una diferencia de 0,46%

María Elvira Salazar encabeza la contienda por el Distrito 27 de Florida frente al demócrata Eliott Rodríguez tras las elecciones del 3 de noviembre de 2026. La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, informó el miércoles 4 que todavía quedan boletas por revisar antes de completar el proceso.

Distrito 27 de Florida: qué falta para definir el resultado

“Tras el escrutinio de los votos emitidos en las urnas el Día de las Elecciones Generales del 3 de noviembre, la diferencia entre los candidatos en la contienda por el Distrito Congresional 27 de los Estados Unidos se sitúa actualmente en un 0.46%, lo que se encuentra dentro del margen del 0.50% establecido por la ley de Florida para realizar un recuento automático de votos mediante máquinas”, especificó García en un comunicado oficial.

María Elvira Salazar se declaró ganadora ante sus seguidores en Florida

La autoridad responsable de ordenar ese procedimiento es el secretario de Estado de Florida. El comunicado distingue ese paso de la revisión de boletas que continúa en el condado .

. Si se ordena el recuento, no comenzaría antes del sábado 7 de noviembre de 2026. Esa fecha corresponde al inicio más temprano previsto, no a la publicación de un resultado definitivo.

Voto por correo en Miami-Dade: las boletas pendientes

La oficina electoral informó que 202 boletas por correo del Distrito 27 permanecen en proceso de subsanación. Este trámite permite resolver discrepancias relacionadas con las firmas de los votantes.

También están bajo revisión las boletas provisionales emitidas durante la votación anticipada y el día de las elecciones. El comunicado no especifica cuántas corresponden a esta categoría .

. La Junta de Escrutinio volverá a reunirse el viernes 6 de noviembre de 2026 para revisar esas boletas. Según García, después de esa sesión habrá información adicional sobre la contienda.

Recuento manual en Florida: cuál es el umbral

El procedimiento manual tiene un requisito distinto: se realiza cuando la diferencia entre los candidatos es de 0,25% o menos, de acuerdo con la supervisora electoral. El margen comunicado el miércoles supera ese nivel.

Por eso, el escenario informado corresponde al umbral de revisión mediante máquinas. La posibilidad de un recuento manual dependerá de la diferencia que arroje el proceso, no únicamente de lo ajustada que parezca la elección.

María Elvira Salazar se declaró ganadora frente a sus seguidores, pero la diferencia es de solo 0,46% @maelvirasalazar

Republicanos vs. demócratas: qué está en juego en Florida

Salazar busca su cuarto mandato consecutivo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Para Rodríguez, una victoria supondría su salto a la política. Ambos son periodistas de origen cubano.

El distrito abarca parte de Miami-Dade, incluida la ciudad de Miami. La estrecha diferencia impidió que cualquiera de los candidatos celebrara una victoria la noche electoral, informó El Nuevo Herald.

Para tener en cuenta hoy

Los votantes cuyas boletas por correo presentan discrepancias de firma tienen hasta las 5 de la tarde del jueves 5 de noviembre de 2026, hora local de Miami-Dade, para resolverlas. Ese plazo corresponde a la subsanación de boletas, no a una nueva oportunidad para votar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.