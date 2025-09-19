Tratado de alta mar alcanza las 60 ratificaciones necesarias para entrar en vigor
El tratado de alta mar acordado en la ONU para proteger vastas extensiones de los océanos entrará en
- 1 minuto de lectura'
El tratado de alta mar acordado en la ONU para proteger vastas extensiones de los océanos entrará en vigor en enero de 2026, según informó el viernes el rastreador de tratados de la organización internacional.
El tratado necesitaba que al menos 60 países ratificaran sus términos para convertirse en ley internacional, umbral conseguido después de las adhesiones de Marruecos y Sierra Leona.
"El acuerdo, que abarca más de dos tercios del océano, establece normas vinculantes para conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad marina", afirmó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.
El texto que entrará en vigor en 120 días tiene por objeto proteger las aguas internacionales, que constituyen alrededor del 60% de los océanos, de la sobrepesca y la contaminación.
Lisa Speer, que supervisa el Programa Internacional de Océanos del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, con sede en Estados Unidos, afirmó que las primeras áreas protegidas no se establecerán antes de finales de 2028 o 2029.
