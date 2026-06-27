Tregua en vilo: EE.UU. e Irán intercambian represalias tras el ataque a un buque en Ormuz

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques militares después de que Washington acusara el viernes a Teherán de agredir un buque en el estrecho de Ormuz, un nuevo desafío a la tregua en vigor mientras los diplomáticos luchan por finiquitar la guerra en Oriente Medio.

El Comando Central estadounidense afirmó que sus bombardeos, dirigidos contra instalaciones iraníes de misiles y drones, así como posiciones de radar, fueron una respuesta a "una agresión injustificada contra la navegación comercial de las fuerzas iraníes", que "violó claramente el alto el fuego".

Describió la operación como "una respuesta contundente al ataque de ayer contra un buque comercial que transitaba por el estrecho de Ormuz", una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos que fue bloqueada por Teherán.

La televisión estatal iraní, citando a un reportero en Sirik, informó que una explosión se escuchó el viernes por la noche en el muelle de Taherouyeh, en la ciudad sur de Sirik.

Citó a una fuente militar bien informada que afirmó que el estruendo fue causado por el impacto de un proyectil en la zona.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había denunciado lo que describió como un ataque con drones iraníes contra el buque en Ormuz, y afirmó: "Obviamente, esta es una violación insensata de nuestro acuerdo de alto el fuego".

El vicepresidente JD Vance lanzó una advertencia directa al publicar en la red social X que "la violencia será respondida con violencia" si Irán lleva a cabo nuevos ataques.

Minutos después, el sábado por la mañana, hora de Irán, la televisión estatal reportó que los Guardianes de la Revolución atacaron objetivos estadounidenses en el Golfo en represalia por los bombardeos.

"Si la agresión se repite, nuestra respuesta será más amplia que esta", afirmó el ejército ideológico de Irán, según una publicación de la cadena Irib en la plataforma de mensajería Telegram.

Estos intercambios generaron nuevas dudas sobre los esfuerzos por mantener abierto Ormuz mientras Washington y Teherán negocian un acuerdo definitivo para poner fin a una guerra que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel.

Irán ha advertido a los buques que no entren ni salgan del Golfo a través del estrecho sin su permiso, pero los barcos han seguido circulando.

Alrededor de la mitad de los 42 buques que cruzaron el jueves utilizaron una ruta no autorizada a lo largo de la costa de Omán, según la plataforma de rastreo Kpler.

La agencia marítima de la ONU indicó que una operación de evacuación había liberado a 115 buques y 2.500 marineros atrapados por el conflicto antes de que el ataque al barco denunciado por Washington obligara a suspenderla.

- Marco para Líbano -

En tanto, Israel y Líbano celebraron un acuerdo firmado con Estados Unidos para allanar el camino hacia la paz en su frente de guerra, aunque el grupo proiraní Hezbolá advirtió que ese pacto frustraría los planes para resolver el conflicto más amplio.

En una ceremonia de firma en Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, flanqueado por enviados israelíes y libaneses, afirmó que ese arreglo trilateral "comienza a establecer un marco para una paz y una seguridad duraderas".

"Es el comienzo del comienzo. Queda mucho trabajo", señaló.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acogió con satisfacción el arreglo como una victoria contra Irán, que sostiene que el frente libanés es inseparable de la guerra en toda la región y debe resolverse como parte de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Señaló que el pacto permitirá al ejército libanés regresar a dos "zonas piloto" en el sur del Líbano, pero que las fuerzas israelíes permanecerían en su área de seguridad hasta que Hezbolá fuera desarmado. No obstante, se impedirá el regreso de los civiles desplazados.

El presidente libanés, Joseph Aoun, celebró el acuerdo marco, aún no publicado, como un "primer paso" hacia el regreso de los civiles a sus hogares "bajo la soberanía del Estado libanés".

Sin embargo, los partidarios de Hezbolá salieron a las calles de Beirut el viernes por la noche para protestar contra el acuerdo.

El diputado de Hezbolá, Hassan Fadlallah, señaló que la firma en Washington buscaba socavar el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, el cual, según él, preveía que la situación de Líbano se resolviera a través de un proceso de paz más amplio.

Advirtió que el gobierno libanés no podría imponer el acuerdo "a menos que se encaminen, con apoyo estadounidense, hacia una guerra civil".

- Verificación nuclear -

Mientras tanto, el director de la agencia de control nuclear de la ONU advirtió que cualquier acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán necesitaría salvaguardias sólidas para garantizar que Teherán no fabrique un arma nuclear.

Refiriéndose al desarrollo de ese tipo de armamento, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, recalcó que "el gobierno iraní declaró muy claramente que no es esa su intención".

"Pero, por supuesto, las intenciones no son suficientes. Debemos contar con un sistema de verificación muy sólido", sostuvo.

El acuerdo provisional establece que las reservas de uranio enriquecido de Irán, estimadas antes de la guerra en 440 kilogramos y enriquecidas al 60%, se deben "diluir" bajo la supervisión del OIEA.