Tres número uno y solo una portería en la Roja: "Un lujo", dice David Raya

"Un lujo", reiteró David Raya, habitual arquero suplente de la selección española, sobre la competencia que mantiene con el titular Unai Simón y con Joan García en la Roja, este sábado en Chattanooga a dos días del debut en el Mundial ante Cabo Verde en Atlanta (lunes, 14.00 GMT)

El arquero del Arsenal compareció ante la prensa justo dos semanas después de perder en los penales la final de la Liga de Campeones ante el PSG, punto y final a una temporada interminable, un tobogán emocional en el que su equipo ganó antes la Premier League, poniendo fin a 22 años de sequía.

"Ha sido una temporada muy exitosa colectivamente, impresionante. Y la verdad es que estoy muy contento personalmente también con mi actuación", señaló el arquero de 30 años.

- "Hacer la vida difícil al míster" -

De jugarlo todo con los Gunners a suplente en la Roja, Raya ofreció un clinic de deportividad y sentido colectivo ante una gran cantidad de preguntas sobre la cohabitación de tres números 1 y una sola portería.

"La competencia nos hace mejores todos los días. Lo vivimos con naturalidad. Es un lujo poder trabajar con estos porterazos", se arrancó.

"La portería está en buenas manos. Creo que tenemos estilos diferentes, vemos las cosas de manera diferente y ser un grupo reducido que entrena aparte te hace estar al 100%, nos ayudamos y nos empujamos el uno al otro", añadió.

"El objetivo es hacerle la vida un poquito difícil al míster para que elegir no sea tan fácil".

- Unai Simón: "Su serenidad" -

Raya vive a la sombra de Unai Simón, el número 1 indiscutible en la selección en el último lustro.

"Desde que debutó ha dado un nivel altísimo, ganamos la Nations League y la Eurocopa con él", recordó.

¿Con qué virtud se quedaría? "Tomaría su serenidad en la portería y fuera del campo, es una persona que siempre está ahí para ayudar. Siempre ha aparecido cuando lo hemos necesitado, como en las tandas de penales".

- Joan García: "El uno contra uno" -

El último en llegar a la portería de la Roja fue Joan García, que desbancó en este Mundial a Álex Remiro, que en los últimos años había acompañado a Simón y Raya.

"Desde que coincidí con él en marzo la relación es espectacular, es una persona que siempre está sonriente, con ganas de trabajar, un portero que es muy completo en todas las áreas", dijo.

Sobre qué tomaría del portero del Barcelona Raya lo tuvo claro: "Ese uno contra uno que tiene, lo grande que se hace, todos los goles que ha evitado esta temporada".

"Sin él, el Barça no habría ganado la liga tan fácil. Le deseo lo mejor, es un placer compartir vestuario con él", añadió con caballerosidad.

- Desde la quinta división -

Raya comparece en su segundo Mundial y no olvida sus orígenes, cuando estuvo cedido en 2014 en el Southport, de la quinta división inglesa, tras haberse incorporado dos años antes a las categorías inferiores del Blackburn Rovers.

"Esos tres o cuatro meses que estuve con ellos, cuando tenía 18 o 19 años, me han llevado hasta donde estoy ahora", dejó claro.

"Irme a quinta división me moldeó muchísimo, me sirvió para saber que las cosas no son tan fáciles cuando no te lo dan todo hecho.... Jugar por ganar el bonus y poder pagar la hipoteca, jugar a cinco o seis horas de casa y levantarte al día siguiente para trabajar", recordó sobre sus compañeros amateurs en la Baylor School antes de partir hacia Atlanta.