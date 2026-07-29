El polémico impuesto que expone a los millonarios y agrava la guerra de Mamdani contra la élite neoyorquina

WASHINGTON.- La sobrina del presidente norteamericano, Mary L. Trump, una psicóloga clínica y escritora que se convirtió en una feroz crítica de su tío, posiblemente haya encontrado la semana pasada en el buzón de su hogar en Nueva York una carta de notificación con el sello del alcalde Zohran Mamdani: un aviso de que ya había entrado en vigor el nuevo impuesto a las segundas residencias de lujo con el que el líder demócrata socialista busca impulsar el financiamiento de sus programas sociales.

Pero Mary L. Trump no es la única de las integrantes de la lista de millonarios de la alcaldía de Nueva York que están entre los posibles afectados por el nuevo gravamen, conocido como pied-à-terre (residencia secundaria, en la jerga inmobiliaria), y cuya publicación en las últimas horas -con nombres, direcciones y el valor de mercado de las propiedades- podría recalentar la tensa relación de Mamdani con la élite de la mayor metrópoli de Estados Unidos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en un evento MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Si tiene una segunda vivienda en la ciudad de Nueva York con un valor superior a 5 millones de dólares, revise su correo cuando vuelva a los cinco distritos, porque tiene una carta esperándolo”, había advertido Mamdani el jueves pasado a través de su cuenta de X.

En su mensaje, el joven alcalde -de fulgurante irrupción política el año pasado con su triunfo electoral- también informó que ese mismo día habían empezado a enviarse las cartas para avisar a los propietarios de la aplicación del nuevo impuesto sobre las viviendas de lujo no utilizadas como residencia principal para el año fiscal 2026-2027.

El anuncio de Mamdani en redes sobre el nuevo impuesto sobre segundas residencias X de Mamdani

“La mejor ciudad del mundo merece los mejores parques, bibliotecas y escuelas del mundo. Eso solo es posible cuando todos pagamos la parte que nos corresponde”, justificó.

La medida, que entró el vigor el 1 de julio, forma parte del impuesto pied-à-terre, fue impulsada tanto por la administración municipal como por la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, con el objetivo de recaudar unos 500 millones de dólares anuales para ayudar a cerrar el déficit presupuestario de la ciudad.

Un edificio de lujo en Nueva York Shutterstock

Un vocero del Departamento de Finanzas de Nueva York -el ente encargado del proceso- explicó que la lista se publicó en cumplimiento de la legislación estatal y que servirá para identificar a los propietarios sujetos al impuesto. Y añadió que la información que contiene es, según abogados especializados en bienes raíces, similar a la que ha estado disponible públicamente desde hace mucho tiempo.

¿Qué figuras y celebridades figuran en la lista de potenciales afectados por el nuevo impuesto? El director Woody Allen; el CEO del conglomerado mediático Viacom, Philippe Dauman; el director y guionista norteamericano Darren Aronofsky; la estrella televisiva Donny Deutsch; el galerista Adam Lindemann; el secretario de Comercio, Howard Lutnick (por una propiedad de 37 millones de dólares de la cual el funcionario es el fideicomisario), y Jenica Zaharia, la exmujer del gestor de fondos de cobertura John Paulson.

El director de cine y guionista norteamericano Darren Aronofsky

La mansión en el Upper East Side por la que aparece el nombre de Zaharia -su apellido de soltera- es la casa unifamiliar más valiosa de los cinco distritos de la lista, valuada en 75,8 millones de dólares. La vivienda quedó a su nombre tras el acuerdo de divorcio con John Paulson en 2021 después de años de guerra judicial por cientos de millones de dólares en fideicomisos y bienes raíces.

“Es una medida imprudente y absurda, sobre todo teniendo en cuenta que en esta lista podría haber miles de propiedades que no califican como segundas residencias o cuyos propietarios lograrán impugnar con éxito su inclusión“, fustigó en diálogo con New York Post el líder de la minoría del Concejo municipal, el republicano David Carr (Staten Island), cuya propia vivienda figura en la lista.

La lista es preliminar y abarca unas 960.000 propiedades de un total de cerca de 3,7 millones de unidades en la ciudad, una cifra muy superior a la cantidad de inmuebles que, según las autoridades, finalmente estarán sujetas al impuesto, detalló The Wall Street Journal. La oficina de Hochul había estimado anteriormente que el gravamen se aplicaría a unos 10.000 inmuebles usados como segunda residencia.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul AP Photo/Seth Wenig

“Esto fue de muy mal gusto, ya que publicar nombres/direcciones señala a personas que no han hecho nada malo, en un momento en que los extremos más radicales del espectro político ya tratan el éxito en sí mismo como algo que debe ser castigado”, criticó Steven Fulop, presidente y director ejecutivo de Partnership for New York City, una organización que agrupa más de 300 empresas destacadas de la ciudad.

“La mayoría de las personas en esa lista no son multimillonarios ni de lejos: son personas que creyeron en Nueva York, trabajaron duro y compraron una segunda casa. Lo que logra esto es hacer que la gente se sienta menos segura en su propia ciudad y menos bienvenida en ella", añadió en cuenta de X.

This was in poor form as publishing names/addresses singles out people who have done nothing wrong, at a moment when the far extremes of the political spectrum already treat success itself as something to be punished. Most of the people on that list aren’t billionaires by any… — Steven Fulop (@StevenFulop) July 28, 2026

El programa lanzado por Mamdani alcanza viviendas unifamiliares, bifamiliares y trifamiliares tasadas en más de 5 millones de dólares, además de unidades de condominios y cooperativas valuadas en más de un millón de dólares, siempre que el propietario tenga una residencia principal distinta. El impuesto varía entre el 0,8% y el 6,5% del valor de mercado de la propiedad, y dependiendo de su tasación.

Mamdani mantiene una relación tensa con los millonarios de la ciudad, por los planes de su gestión para aumentar los gravámenes a los ricos y el congelamiento de los precios de casi un millón de viviendas con renta regulada.

Nueva York es la ciudad del planeta con más multimillonarios (146 personas tienen patrimonios superiores a 1000 millones de dólares, según la lista Hurun Global Rich List 2026) y más millonarios (384.500 residentes entre sus 8,5 millones de habitantes).

Cuando Mamdani lanzó en mayo la iniciativa pied-à-terre, en el llamado “Día de los impuestos”, su video publicitario había generado polémica al ser presentado frente a un rascacielos de lujo en Central Park South, Manhattan.

Allí señaló el penthouse de 2136 metros cuadrados valuado en 238 millones de dólares del financista Ken Griffin como un ejemplo del “sistema fundamentalmente injusto” que permite a los multimillonarios tener viviendas que permanecen vacías la mayor parte del tiempo. “Este impuesto a las residencias secundarias está diseñado específicamente para los más ricos entre los ricos”, explicó.