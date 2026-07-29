Oficial y confirmado: la temporada de huracanes sigue activa y surgen nuevas tormentas

La actividad ciclónica muestra un ritmo sostenido en el océano Pacífico, donde varios sistemas evolucionan de manera simultánea. Mientras el huracán Genevieve mantiene una estructura organizada aunque ya comenzó a debilitarse, Fausto perdió intensidad y fue degradado a depresión tropical. Los pronósticos oficiales indican que ambos fenómenos seguirán trayectorias diferentes en los próximos días, pero reflejan que la temporada de huracanes 2026 continúa plenamente activa.

Huracán Genevieve baja a categoría 3 y comienza a perder intensidad en el Pacífico

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Genevieve ya no presenta un ojo claramente visible en las imágenes satelitales convencionales.

Satélite Sobre Los Sistemas En El Pacífico

El centro del ciclón permanece cubierto por una densa masa nubosa con temperaturas muy bajas en el tope de las nubes, mientras que la cizalladura del viento procedente del noroeste limita la salida de aire en el sector occidental del sistema. Ese deterioro en la organización llevó a los especialistas a reducir la intensidad estimada del huracán.

Al momento del último informe oficial, el ciclón se ubicaba cerca de los 18,4 grados de latitud norte y 118,4 grados de longitud oeste. Se desplazaba hacia el oeste-noroeste por el borde suroeste de un sistema de alta presión de niveles medios ubicado sobre el suroeste de Estados Unidos y el norte de México.

Los pronosticadores consideran que esa dorsal atmosférica continuará fortaleciéndose y extendiéndose hacia el oeste durante los próximos días, por lo que la trayectoria prevista prácticamente no sufrió cambios respecto de las proyecciones anteriores.

Cuándo dejará Genevieve de ser huracán, según el pronóstico del NHC

El NHC explicó que Genevieve aún atravesará condiciones poco favorables para conservar su intensidad. Además de mantenerse bajo un ambiente con viento cortante moderado durante las próximas 12 a 24 horas, el sistema avanzará sobre aguas progresivamente más frías.

Cuando esa cizalladura disminuya, el ciclón ya habrá cruzado la isoterma de 26°C y se encontrará en una masa de aire más seca, un escenario que dificultará el mantenimiento de la convección profunda.

El NHC informó que el huracán Genevieve comenzó un proceso de debilitamiento gradual debido a condiciones atmosféricas desfavorables NHC

Los modelos utilizados por el organismo no muestran posibilidades de un nuevo fortalecimiento. Por el contrario, el pronóstico oficial prevé un debilitamiento continuo durante toda la proyección.

Incluso, la reducción de intensidad será más marcada durante las primeras 48 horas. Si esta tendencia se mantiene, Genevieve dejará de ser huracán durante el viernes y pasará a convertirse en un ciclón postropical hacia el cuarto día del pronóstico, cuando el incremento del viento cortante y el desplazamiento sobre aguas con temperaturas inferiores a 24°C impedirán que conserve una estructura tropical organizada.

Según el último aviso operativo, Genevieve registra vientos máximos sostenidos equivalentes a 121 millas por hora (195 km/h), con ráfagas de hasta 150 millas por hora (241 km/h). Además, mantiene una presión mínima central estimada en 956 milibares, un indicador de que continúa siendo un sistema de gran intensidad pese al proceso de debilitamiento ya observado.

Fausto se degrada a depresión tropical y avanza al norte de Hawái

Mientras Genevieve continúa como huracán, el panorama es diferente para Fausto. El NHC informó que el sistema no logró regenerar una convección significativa durante las últimas 12 a 15 horas. Solamente persistieron pequeños pulsos de tormentas en el cuadrante noreste, insuficientes para sostener la intensidad que había mostrado anteriormente.

El centro de Fausto pasó muy cerca de una boya meteorológica de la NOAA, cuyos registros permitieron confirmar el debilitamiento.

Por su parte, el sistema Fausto perdió intensidad rápidamente al no lograr regenerar una convección significativa en las últimas horas NHC

Al mismo tiempo, los datos obtenidos previamente mediante satélites y vuelos de reconocimiento indicaban que los vientos con fuerza de tormenta tropical ya se limitaban únicamente al cuadrante noreste y ocupaban una extensión relativamente reducida respecto del centro del sistema.

Las estimaciones de intensidad disminuyeron a medida que avanzó la noche y, al no producirse una reorganización de las tormentas alrededor del centro, los especialistas concluyeron que los vientos descendieron por debajo del umbral de tormenta tropical. Como consecuencia, Fausto fue oficialmente degradado a depresión tropical con vientos máximos sostenidos de 30 nudos, equivalentes a 35 millas por hora (56 km/h).