Trump advierte que Irán "no existirá más" si EE.UU. decide escalar ataques

El presidente Donald Trump afirmó el sábado que Irán "no existirá más" si Estados Unidos decide volver a entrar en guerra contra ese país, al acusar a Teherán de violar el alto el fuego.

"Es muy probable que nunca aprendan la lección. Es posible que algún día ya no podamos actuar con prudencia y nos veamos obligados a completar mediante la fuerza militar la misión que tan bien hemos iniciado. Si eso sucede, la República Islámica de Irán no existirá más", escribió Trump en su red Truth Social. Agregó que el ejército atacó locaciones de almacenamiento de misiles y drones de Irán.