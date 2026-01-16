Trump afirma que "no hay razón" para recurrir a ley antiinsurrección en Minnesota

El presidente de Estados Unidos Donald Trump declaró el viernes que no había necesidad inmediata de invocar la Ley de Insurrección ante las protestas contra las redadas migratorias en Minnesota, un día después de haber amenazado con recurrir a dicha ley.

"Si fuera necesario, la usaría. No creo que haya ninguna razón para usarla en este momento", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca al ser preguntado sobre la ley que permite el despliegue de soldados en territorio estadounidense.

Las protestas estallaron tras la muerte a balazos, el 7 de enero, de una mujer, Renee Good, por un agente del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), en Minneapolis, la ciudad más poblada de Minnesota.

Trump y otras autoridades del gobierno respaldaron la acción del agente.