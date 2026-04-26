Lo mejor y lo peor de Estados Unidos se exhibió en la cena de corresponsales de la Casa Blanca
Un atacante armado irrumpió en el Washington Hilton durante un evento con más de 2000 invitados, dejó heridos y reavivó el debate sobre la violencia política y el acceso a los líderes en Estados Unidos
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WASHINGTON.– Es un milagro que nadie haya muerto la noche del sábado en el Washington Hilton, donde más de 2000 periodistas, funcionarios del gobierno e invitados de alto perfil se habían reunido para la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Este tipo de incidentes se ha vuelto demasiado común y, a menudo, contrasta lo peor de Estados Unidos con lo mejor del país.
Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años de California, irrumpió a través de un control de seguridad en el hotel y corrió hacia el salón de baile cuando la cena comenzaba, según las autoridades. Llevaba una escopeta, una pistola y cuchillos, y fue detenido rápidamente. Escritos encontrados en su habitación de hotel en Washington D.C. y en su casa a las afueras de Los Ángeles indican que tenía como objetivo a funcionarios de la administración Trump.
Un agente del Servicio Secreto, que llevaba un chaleco antibalas, resultó herido pero se recuperará. El salón de baile en los momentos posteriores a los disparos estuvo tenso y, para muchos, aterrador. Pero las fuerzas federales actuaron con rapidez y profesionalismo.
El presidente Donald Trump, quien ha sido repetidamente objetivo de aspirantes a asesinos, se mostró sereno mientras su equipo lo evacuaba. Asistía a la cena por primera vez como presidente y planeaba hacer bromas sobre la prensa. En cambio, en una conferencia de prensa improvisada, el presidente fue amable y expresó su deseo de reprogramar el evento pronto.
“Han sido muy responsables en su cobertura”, dijo a los reporteros, aún vestidos con trajes de gala y esmoquin en la sala de prensa de la Casa Blanca. “Debo decir que he estado viendo lo que se ha publicado. Han sido muy responsables”.
De hecho, la noticia más importante del país se estaba desarrollando en una sala llena de periodistas destacados, y ellos se pusieron a trabajar. A pesar del caos, los reporteros comenzaron a recopilar información y preparar artículos para informar al mundo sobre lo que acababa de suceder. Nuestros colegas en la redacción, en particular, produjeron una cobertura formidable.
Quedan muchas preguntas sobre lo ocurrido. Allen era huésped en el hotel, pero ¿por qué alguien pudo ingresar armas al mismo edificio que el presidente? ¿Estaba en el radar de las fuerzas del orden antes del incidente? ¿Qué lo motivó a llevar a cabo un acto tan peligroso y destructivo?
La violencia política es intolerable en cualquier circunstancia, y el servicio público no debería ser tan peligroso como se ha vuelto.
Siempre es tentador, después de sustos como este, simplemente levantar más barreras y crear más distancia entre los políticos y las personas a las que representan. Pero la accesibilidad es uno de los secretos del éxito de Estados Unidos, y es esencial encontrar el equilibrio adecuado. Xi Jinping y Vladimir Putin no podrían concebir asistir a una cena con los periodistas independientes que los cubren de manera agresiva, porque tal cuerpo de prensa no existe en China o Rusia.
Maníacos como Allen buscan desgarrar el tejido de una sociedad libre, pero lo que está en juego es demasiado importante como para permitir que lo logren.
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