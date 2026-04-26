La vida de Cole Tomas Allen, el hombre que quiso matar a Trump, en el vecindario donde pocos lo conocen

LOS ÁNGELES.– La avenida Gramercy, en Torrance, en Los Ángeles, no ha recuperado la calma desde anoche. La irrupción de un enjambre de agentes fuertemente armados en la vivienda del profesor Cole Allen quebró la tranquilidad de este vecindario de clase media donde compartía hogar con sus padres.

Avanzado el operativo, los helicópteros de los canales de televisión comenzaron a sobrevolar el lugar y nadie pudo dormir.

Cole Tomas Allen, el hombre que abrió fuego durante la cena anual de corresponsables de la Casa Blanca, junto al presidente estadounidense Donald Trump

Aquí los vecinos dicen que apenas si cruzaron un saludo fugaz o vieron pasar en su pequeña moto al hombre detenido tras abrir fuego este sábado en un hotel de Washington, donde el presidente Donald Trump, su esposa, Melania, y varios destacados miembros del gabinete asistían a la Cena de Corresponsales.

Todos ellos resultaron ilesos. Trump ha asegurado este domingo que Allen actuó por “odio a los cristianos”. Antes de viajar en tren desde Los Ángeles hasta la capital, Allen dejó escrito un manifiesto contra el presidente.

El único rastro de Allen en este barrio es la motoneta azul que lo transportaba al trabajo. La dejó abandonada en el patio delantero. “Era muy callado. Él se movía en ese scooter, el que está ahí”, confirma el vecino de la casa de al lado, Paul Thompson, un abogado de 44 años.

Hace unos días, convenció a los padres de Allen para que le permitieran poner frente a su vivienda un letrero de su campaña para juez.

Un policía pone cinta policial cerca de una vivienda relacionada con Cole Tomas Allen, sospechoso de disparar en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado 25 de abril de 2026 en Torrance, California Ethan Swope - FR171736 AP

Este domingo, él se ha convertido en el cronista del operativo federal de anoche y es quien comparte lo que sabe de esa familia. “Fue una locura, esta es una calle muy tranquila, los niños juegan en la calle por las tardes. Pero anoche llegaron como 35 agentes del SWAT [un cuerpo de las fuerzas especiales] y entraron”, contó Thompson a los periodistas que se han instalado en el barrio del tirador, esperando novedades del caso.

Este domingo, un par de agentes del FBI fuero vistos tocando la puerta de varias viviendas.

De Allen dice saber muy poco y recuerda que alguna vez le dijo un “hola”. Anoche, mientras escuchaba el zumbido de los helicópteros, se enteró por medio de la prensa que su vecino era, además del tirador de Washington, un destacado tutor de ingeniería mecánica en la escuela C2 Education, ubicada también en la ciudad de Torrance, donde alguna vez lo reconocieron como el “Maestro del mes”.

Donald Trump Jason Allen - FR172026 AP

Sabía, eso sí, que sus hermanos son ingenieros. “Son gente formada, tienen buenos empleos”, afirmó.

Desde que llegó a vivir en esta avenida hace cinco años, dijo Thompson, la comunicación ha sido principalmente con el padre de Allen. “Estoy triste por sus padres, son buenas personas, no merecen algo así. Son una familia muy normal. No sé qué quería hacer su hijo. Creo que nunca hablé con el padre sobre política. Me sorprende lo que ha pasado, nunca esperas algo así”.

Torrance es una ciudad de unos 140.000 habitantes ubicada a unos 30 kilómetros de Los Ángeles. La casa que Allen compartía con sus padres es de dos niveles y de color beige.

Conserva una pulcritud casi obsesiva: el césped y los arbustos que la adornan han sido cortados milimétricamente. Es la misma fachada del resto del vecindario.

Agentes del FBI trabajan el domingo 26 de abril de 2026 cerca de una dirección en Torrance, California, vinculada a Cole Tomas Allen Damian Dovarganes - AP

Los cristales de la puerta de la cochera estaban cubiertos con papel aluminio, como si alguien hubiese querido cerrar la mirada desde afuera. Dos autos permanecían inmóviles en la entrada. Una maceta con flores descansa en una banca de madera gastada por los años. Una ventana abierta en el segundo piso sugiere una prisa reciente pero no hay señal de sus moradores.

Los residentes de esta calle dicen que el operativo policial comenzó alrededor de las nueve de la noche de este sábado y terminó ya entrada la madrugada del domingo.

Algunos se durmieron con los televisores encendidos, viendo en vivo lo que sucedía a unos pasos. Una multitud de curiosos se arremolinó en una calle aledaña, impedidos de cruzar por una cinta amarilla de la policía.

Thompson cuenta que estaba con un vecino y no pudo volver a su casa hasta muy tarde. Vio a los policías haciendo el registro de la vivienda del sospechoso, pero dice que nunca se le acercaron para hacerle preguntas sobre este. Allen no le genera temor ahora “porque ya está preso”.

Un habitante del barrio que paseaba a su perro contó que guardaba escasos recuerdos del profesor detenido por abrir fuego. Lo vio una vez afuera de su casa, limpiando su motocicleta, pero no se saludaron.

Agentes del FBI recorren las casas para intentar hablar con los vecinos mientras miembros de los medios de comunicación los siguen Damian Dovarganes - AP

“Me parecía que no le gustaba interactuar con nadie. Era alguien muy enfocado en lo que hacía y no prestaba atención a su alrededor”, compartió el hombre, que pidió permanecer anónimo para no tener un conflicto con la familia del tirador. “El padre es amable y no me gustaría perder su amistad”.

Unos pasos más allá de la avenida Gramercy nadie recuerda a Allen. Ni siquiera Genevieve Baker, quien todos los días camina por el lugar. “Ahora todos voltean a ver la casa, pero yo no sabía nada de él. En lo que sí que no estoy de acuerdo es en que alguien trate de matar a otra persona”, expresó un tanto enfadada.

Esta mujer veía la televisión y se preparaba para dormir, cuando el bullicio le espantó el sueño

“Es terrible. Por suerte no le pasó nada a nadie”, dijo Heather Elder, una mujer que caminaba con su perro.

Ella ha vivido en la zona 35 años y jamás supo de Allen hasta que vio la fotografía de su arresto en la capital. “Este barrio es muy afortunado, porque no hay construcciones de casas. Es muy tranquilo. Esta es la primera vez que tenemos tanto ruido”.