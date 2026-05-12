Trump anuncia que EE.UU. hablará con Cuba, "un país en quiebra"

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que su gobierno hablará con Cuba, "un país en quiebra", después de haber amenazado en varias ocasiones con que iba a "apoderarse" de la isla comunista.

"¡Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar!", dijo Trump.

Es la primera vez que el presidente estadounidense reconoce personalmente esas conversaciones. Cuba había confirmado el 21 de abril un "encuentro" bilateral en La Habana.

Washington mantiene desde hace cuatro meses un bloqueo casi total sobre el suministro de petróleo a la isla que ha empeorado significativamente las condiciones económicas de su población.

Las relaciones entre ambos países oscilan entre las amenazas y sanciones de parte de Washington y las exigencias de no injerencia de La Habana, que al mismo tiempo ha lanzado señales conciliatorias, como una liberación de presos hace poco más de un mes.

Estados Unidos empezó a aplicar su embargo a Cuba en 1962. Bajo el régimen comunista, la isla no celebra elecciones libres y democráticas.