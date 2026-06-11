Trump anuncia que EE.UU. lanzará un fuerte ataque a Irán y se apoderará de su instalación petrolera más estratégica

WASHINGTON.— Tras el colapso de hecho de la frágil tregua en Medio Oriente, Donald Trump parece decidido a acelerar al máximo su estrategia de presión militar sobre Irán. Tras la escalada de los últimos días con fuego cruzado entre Washington y Teheran, el presidente norteamericano elevó su amena al régimen al anticipar que Estados Unidos atacará al país persa “muy duramente” esta noche y que luego buscará tomar el control de su infraestructura energética, una estrategia “muy similar” a la aplicada por la Casa Blanca en Venezuela.

"Estados Unidos golpeará a Irán muy duramente esta noche“, escribió Trump en su red Truth Social, en un mensaje en el que sostuvo que la Armada, la Fuerza Aérea, los radares, las defensas antiaéreas y gran parte de su capacidad ofensiva iraní “desaparecieron”.

“Muy fuerte esta noche”, repitió el presidente, que a continuación planteó la estrategia norteamericana. “En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Kharg, y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy similar a lo que hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando de manera brillante tanto para Venezuela como para Estados Unidos", señaló.

La pequeña isla de Kharg, frente a la costa del sur de Irán, es estratégica para su industria energética, ya que casi el 90% de las exportaciones de petróleo del país salen desde este enclave, que lo conecta con los mercados internacionales, en especial China, l el principal comprador del crudo iraní.

Durante años, el acceso a la isla permaneció estrictamente controlado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), el brazo armado del régimen que ahora encabeza el líder supremo Mojtaba Khamenei.

La isla de Kharg, clave para la infraestructura energética de Irán. - - EUROPEAN SPACE AGENCY

La eventual toma de la isla de Kharg -como señaló el presidente norteamericano, sin dar detalles- podría requerir el uso de fuerzas terrestres estadounidenses desplegadas en Medio Oriente, lo que elevaría los riesgos militares y los desafíos políticos para el propio Trump, remarcan los especialistas.

En marzo pasado, Estados Unidos había atacado objetivos militares en la zona, pero las autoridades iraníes informaron en aquel momento que, pese a la ofensiva, la industria petrolera seguía operativa.

Poco después de su mensaje en Truth Social, Trump ratificó las amenazas en diálogo el programa Fox & Friends. Afirmó que los bombardeos de esta noche serán “más grandes, más potentes”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Salón Oval de la Casa Blanca, el 10 de junio de 2026, en Washington. Julia Demaree Nikhinson - AP

“Mi preferencia siempre ha sido tomar la isla de Kharg”, dijo Trump. “No sé si Estados Unidos tiene el estómago para eso. Creo que les gustaría vernos regresar a casa”, añadió, sembrando algunas dudas sobre el posible operativo.

“Estamos deteniendo a una nación muy malvada, que ha matado a miles de nuestros conciudadanos. Ahora, tenemos a Irán en la posición definitiva, no tienen opción. Lo único negativo que tenemos es que todos están escribiendo sobre ello de manera incorrecta”, agregó el mandatario.

Tras el quiebre total del alto el fuego de dos meses en los últimos días, con intercambios de ataques militares entre Estados e Irán, la nueva amenaza de Trump anticipa una escalada que, a la vez, enturbia las negociaciones para un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto de más de 100 días.

Barcos cerca de la costa de Bandar Abbas, en el estrecho de Ormuz. AMIRHOSSEIN KHORGOOEI - ISNA

“Podría ser el mejor acuerdo de la historia. [Los iraníes] podrían enarbolar la bandera blanca de rendición. Podrían decir: ‘Nos rendimos, nos rendimos. Estamos acabados. Nos hemos hartado. Estados Unidos es la mayor potencia. Alabado sea Alá’. Y podrían hacer todo esto. Podrían decirlo alto y claro. Y las noticias falsas dirían que fue una gran victoria para Irán”, dijo, irónico, Trump.

BREAKING: President Trump says Iran could “wave the white flag of surrender” whenever they want after the U.S. took out the Islamic Republic’s Navy, air force, and anti-aircraft, but slams the mainstream media on how they would cover the victory.



“It could be the greatest deal… pic.twitter.com/EivSo5IZIk — Fox News (@FoxNews) June 11, 2026

Trump también dijo que Estados Unidos podría entrar en Irán con un pequeño grupo de soldados y “tomar el control del lugar entero”, pero explicó que no quiere tener efectivos norteamericanos en el terreno.

“El presidente cuenta con pocas opciones fáciles. Estados Unidos tiene peligrosamente bajas sus reservas de armas de largo alcance, y apoderarse de Kharg conllevaría un riesgo considerable de bajas estadounidenses. Además, la mayoría de los asesores de Trump se oponen a una operación terrestre a gran escala para intentar derrocar al gobierno iraní“, señaló The New York Times.

Los últimos ataques ampliaron las dudas sobre las reiteradas afirmaciones del magnate de que un acuerdo integral para poner fin al conflicto -que empezó el 28 de febrero pasado con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel- estaba cerca.

La espiral se había acelerado después de que Israel atacara el domingo posiciones del grupo terrorista Hezbollah -aliado de Teherán- en el Líbano, lo que desencadenó n los primeros ataques directos entre Irán e Israel desde abril pasado.

En ese momento Trump exigió que cesaran las hostilidades, incluso con una fuerte reprimenda al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, debido a que los ataques cruzados dificultaban las negociaciones de paz.

Sin embargo, luego Irán derribó el lunes un helicóptero Apache norteamericano en el estrecho de Ormuz, lo que derivó en una serie de ataques cruzados entre Estados Unidos y las fuerzas del régimen.

Ayer, luego de que Trump elevara su amenaza al régimen de los ayatollahs al asegurar que tendría que “pagar el precio” por haber demorado demasiado en negociar una salida diplomática a la guerra, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) lanzaron “ataques adicionales de legítima defensa contra múltiples objetivos en Irán”. La ofensiva, ordenada por el mandatario, respondió a la “agresión injustificada y continua” de Irán.

Las fuerzas militares estadounidenses atacaron capacidades de vigilancia militar, sistemas de comunicaciones y emplazamientos de defensa aérea en todo el territorio iraní, señaló el Centcom.

“Activos del Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos emplearon municiones de precisión contra objetivos iraníes que representaban una amenaza para las fuerzas estadounidenses y para los buques comerciales internacionales que transitaban por aguas de la región”, añadió, en referencia al estratégico estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo es uno de los ejes centrales de la pulseada entre Washington y Teherán.

El miércoles, Trump aseguró que Estados Unidos ha transportado “millones de barriles de petróleo” por el Golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz sin conocimiento de Irán y a pesar del bloqueo que aplica el régimen en la zona.