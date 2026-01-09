Trump anuncia que Petro visitará la Casa Blanca en febrero

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, visitará la Casa Blanca la primera semana de febrero.

"Estoy seguro de que [la visita] saldrá muy bien para Colombia y para Estados Unidos, pero la cocaína y otras drogas deben SER IMPEDIDAS de ingresar a Estados Unidos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Ambos mandatarios protagonizaron una agria confrontación verbal durante el año pasado, hasta que acordaron limar asperezas en una conversación telefónica de más de una hora el miércoles.

Estados Unidos llegó a retirarle la visa a Petro después de una intervención pública en Nueva York al margen de la asamblea general de la ONU en septiembre.

Washington también le quitó a Colombia la certificación de su lucha antidrogas, una pieza esencial de la estrecha colaboración militar entre ambos países durante décadas.

Petro, por su parte, fue agresivo con Trump desde el inicio del segundo mandato del republicano en enero de 2025, cuando advirtió que iba a darle un giro dramático a la política exterior estadounidense hacia América Latina.

Trump resucitó expresiones como "el patio trasero" para referirse a América Latina y el Caribe, y el despliegue naval en el Caribe y los ataques a presuntas narcolanchas acrecentó la tensión entre ambos países.

En 48 horas Petro ha pasado de ser un mandatario que debía "cuidar su trasero", en la reciente expresión que utilizó Trump, a proponer medidas militares conjuntas y a mediar con Venezuela para rebajar la tensión.

Washington y Bogotá estudiarían "acciones conjuntas" para combatir a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras la llamada telefónica, según reveló el ministro de Interior, Armando Benedetti.

La audaz captura estadounidense del ahora depuesto líder venezolano Nicolás Maduro fue recibida con alarma por Petro.

El líder colombiano pidió este mismo viernes a la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, combatir "juntos" al narcotráfico.